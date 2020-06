El reclamo de Diego Ramos a Jorge Rial, en Intrusos: "Este programa perseguía a gente como yo" Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2020 • 17:44

Diego Ramos vivió un incómodo momento televisivo el pasado sábado, cuando sintió que, en PH: Podemos Hablar , Luisa Albinoni lo cuestionaba no haber hablado nunca abiertamente de su vida privada. El actor, lejos de esquivar el tema, explicó que siempre fue muy reservado en el plano personal y que no sentía necesidad de hacer público lo que consideraba obvio . "Siempre voy a apostar por el amor y lo que soy, con todos mis errores pero yo soy esto. Y mi amor se llama Mauro", dijo minutos después.

Este viernes, Ramos pasó por Intrusos para hablar de lo sucedido en el ciclo que Andy Kusnetzoff conduce por Telefe. Y cuando Jorge Rial mencionó que con su panel había un código implícito acerca de no hablar de la sexualidad de los famosos , el actor se plantó: "Ahora tienen ese código. (...) No quise hablar antes porque para mí no es necesario hablarlo, no es un tema. Que a mí no me interesa hablar de mi vida privada no significa que yo no vida mi vida hace muchos años. Entonces, me invitan a que venga a Intrusos y este programa, hace muchos años, perseguía a esta gente. Vos estabas muy pendiente de qué hacía yo, y me pongo yo como ejemplo. De hecho, tenía una frase que es: '¿Se lo contaste a tu mamá? No, se lo contó Jorge Rial'", le dijo al actor mirando al conductor a los ojos.

"Con esto me parece que si hoy pudiéramos tocarnos, nos daríamos la mano y sería el sello perfecto de que entendí que hay que esperar que la otra parte te entienda, porque la otra persona también tiene su tiempo de maduración. Pero esto no es de ahora, sino de hace años. Hay que dar el tiempo. Yo no me enojo, no tengo problema, nunca me escondí. Hice lo que quise y estuve con quien quise", recalcó.

Luego, Ramos volvió sobre lo sucedido en la última emisión de PH . "Podría haber dejado todo en una pregunta incomoda, pero sentí que el conductor quería salvarme y quise que supieran que no me tenía que salvar de nada. Sé que me preguntaron desde el amor. Pero hay que respetar los tiempos y las necesidades de las personas. Padecer quien sos es tremendo, es terrible levantarte y decir: 'ojala yo no fuera quien soy'. Por eso vivo lo que soy con orgullo. La sexualidad no es una elección. Nadie quiere la burla, que te persigan ni te señalen. Yo no viví nada de eso pero sé que hay muchos que les pasó. Mucha gente me escribió diciendo que se vio reflejada, y muchas mujeres sobre todo y familias de esas personas. Yo también hablo desde el prejuicio muchas veces pero hay que tratar de ponerse en lugar del otro", explicó.

"Yo no me sentí obligado a nombrar a mi pareja pero quise hacerlo. Nunca me escondí, estaba en aplicaciones para buscar pareja con la foto de mi cara y no me importó. Simplemente, es mi privacidad. Nadie sabe las batallas internas que cada uno está librando y por eso no está bueno hablar del otro. No vivo mi sexualidad solemnemente pero tampoco hablo, y camino de la mano por la calle con Mauro sin importar qué van a decir. A veces pensé que la gente podía decir: 'mirá, ahí va el galán de la mano de otro tipo'. Pero no por eso dejé de hacerlo. Hice mi vida y nunca nadie me dijo nada. Aunque siempre fui tranquilo, también. Hace años que no me siento acá, en Intrusos ; era impensado porque tenía que venir con veinte Rivotril. Es algo que cambió, por suerte y hay un tipo de humor que ya no existe. Nunca hice cosas que van contra lo que soy yo", aclaró luego.