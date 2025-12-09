Quién ganó el Martín Fierro de Oro del Cine 2025

En la noche del lunes 8 de diciembre se llevó a cabo en la Usina del Arte de Buenos Aires los Martín Fierro en Cine y en Series 2025, una gala que busca premiar la labor de artistas argentinos en la pantalla grande y en plataformas de streaming del último año. En ese sentido, muchos se preguntan quién se ganó el Martín Fierro de Oro del Cine, la estatuilla con más importancia en las galas de premiación organizadas por Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas).

Este año se otorgaron dos de estos galardones: uno por la categoría cine y otro en la de series. En el primer caso, fue premiada la actriz Natalia Oreiro por su papel protagónico en la película La mujer de la fila, distribuida en Netflix.

Cuando se anunció su nombre, la actriz uruguaya no podía creer que era la ganadora. “Muchísimas gracias. Es que no sé qué decir”, dijo descolocada al subir al escenario a recibir el premio. “Gracias a mí, que confié en mí y fue detrás de mis sueños”, arrancó. También agradeció a sus padres y a la Argentina, por brindarle “un hogar y una profesión”. Y sumó: “Gracias a todos los maestros que me dio este trabajo y esta vocación, a los actores y actrices que me ayudaron a crecer. Yo no era buena actriz, tuve buenos maestros”.

El film, dirigida por Benjamín Ávila, es un drama social basado en hechos reales que retrata la historia de Andrea Casamento, una madre que se vio obligada a luchar contra el sistema penitenciario por la detención injusta de su hijo, con Oreiro destacando por su emotiva interpretación. Oreiro también recibió esa misma noche el premio a Mejor Actriz Protagónica en cine y dedicó el galardón a su familia, equipo y carrera.

En tanto, el Martín Fierro de Oro en Series de este año fue destinado a El Eternatuta, otra producción de Netflix que fue dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín. Además de la gran popularidad que alcanzó esta adaptación del cómic histórico argentino de ciencia ficción creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López en los años 50, anoche dominó gran parte de las categorías y acumuló múltiples reconocimientos. En total, se llevó unas nueve estatuillas, que incluyeron Mejor Serie Drama, Guion, Dirección, Edición, Dirección de Fotografía, Diseño de Vestuario y Actor de Reparto para César Troncoso.​

El elenco completo de la serie subió al escenario a recibir el galardón sin Darín y dedicó el premio al público, destacando que “este broche de oro pertenece también al público, que hizo propia esta historia”.

Natalia Oreiro

El Eternauta

Película en cine y/o plataforma

Belén

Dirección de cine

Benjamín Ávila -La mujer de la fila

Actriz protagonista cine

Natalia Oreiro - La mujer de la fila

Natalia Oreiro ganó como Mejor actriz por la película La mujer de la fila

Actor protagonista cine

Guillermo Francella - Homo Argentum

Actor de reparto cine

Ariel Staltari - Verano Trippin

Actriz de reparto cine

Justina Bustos - Culpa cero

Guion de cine

Laura Paredes / Dolores Fonzi - Belén

Serie comedia

Envidiosa - (Netflix)

Serie drama

El Eternauta - (Netflix)

Dirección en serie

Bruno Stagnaro - El Eternauta

Actor protagonista serie

Leonardo Sbaraglia - (Menem / Las maldiciones)

Actriz protagonista en serie

Griselda Siciliani - (Envidiosa)

Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani fueron los ganadores a Mejor Actor y Actriz en Serie Gerardo Viercovich

Actriz de reparto en serie

Lorena Vega - En el barro / Envidiosa / El fin del amor 2

Actor de reparto en serie

César Troncoso - El Eternauta

Guion de serie

Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - El Eternauta

Revelación cine y/o serie

Camila Plaate - Belén

Documental en cine y/o plataforma y/o serie

Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)

Música original cine y/o serie

María Becerra / Xross - En el barro

Dirección de fotografía cine y/o serie

Gastón Girod - El Eternauta

Edición cine y/o serie

Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow - El Eternauta

Dirección de arte cine y/o serie

Germán Naglieri y Julia Freid - El Jockey

Diseño de vestuario cine y/o serie

Patricia Conta - El Eternauta