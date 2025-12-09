Quién ganó el Martín Fierro de Oro del Cine 2025
Anoche Aptra entregó dos de estas estatuillas de esta categoría, en que se reconoce la trayectoria o una reciente producción audiovisual por su gran calidad
- 4 minutos de lectura'
En la noche del lunes 8 de diciembre se llevó a cabo en la Usina del Arte de Buenos Aires los Martín Fierro en Cine y en Series 2025, una gala que busca premiar la labor de artistas argentinos en la pantalla grande y en plataformas de streaming del último año. En ese sentido, muchos se preguntan quién se ganó el Martín Fierro de Oro del Cine, la estatuilla con más importancia en las galas de premiación organizadas por Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas).
Este año se otorgaron dos de estos galardones: uno por la categoría cine y otro en la de series. En el primer caso, fue premiada la actriz Natalia Oreiro por su papel protagónico en la película La mujer de la fila, distribuida en Netflix.
Cuando se anunció su nombre, la actriz uruguaya no podía creer que era la ganadora. “Muchísimas gracias. Es que no sé qué decir”, dijo descolocada al subir al escenario a recibir el premio. “Gracias a mí, que confié en mí y fue detrás de mis sueños”, arrancó. También agradeció a sus padres y a la Argentina, por brindarle “un hogar y una profesión”. Y sumó: “Gracias a todos los maestros que me dio este trabajo y esta vocación, a los actores y actrices que me ayudaron a crecer. Yo no era buena actriz, tuve buenos maestros”.
El film, dirigida por Benjamín Ávila, es un drama social basado en hechos reales que retrata la historia de Andrea Casamento, una madre que se vio obligada a luchar contra el sistema penitenciario por la detención injusta de su hijo, con Oreiro destacando por su emotiva interpretación. Oreiro también recibió esa misma noche el premio a Mejor Actriz Protagónica en cine y dedicó el galardón a su familia, equipo y carrera.
En tanto, el Martín Fierro de Oro en Series de este año fue destinado a El Eternatuta, otra producción de Netflix que fue dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín. Además de la gran popularidad que alcanzó esta adaptación del cómic histórico argentino de ciencia ficción creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López en los años 50, anoche dominó gran parte de las categorías y acumuló múltiples reconocimientos. En total, se llevó unas nueve estatuillas, que incluyeron Mejor Serie Drama, Guion, Dirección, Edición, Dirección de Fotografía, Diseño de Vestuario y Actor de Reparto para César Troncoso.
El elenco completo de la serie subió al escenario a recibir el galardón sin Darín y dedicó el premio al público, destacando que “este broche de oro pertenece también al público, que hizo propia esta historia”.
La lista completa de ganadores de los Martín Fierro en Cine y Series 2025
Martín Fierro de Oro - Cine
Natalia Oreiro
Martín Fierro de Oro - Series
El Eternauta
Película en cine y/o plataforma
Belén
Dirección de cine
Benjamín Ávila -La mujer de la fila
Actriz protagonista cine
Natalia Oreiro - La mujer de la fila
Actor protagonista cine
Guillermo Francella - Homo Argentum
Actor de reparto cine
Ariel Staltari - Verano Trippin
Actriz de reparto cine
Justina Bustos - Culpa cero
Guion de cine
Laura Paredes / Dolores Fonzi - Belén
Serie comedia
Envidiosa - (Netflix)
Serie drama
El Eternauta - (Netflix)
Dirección en serie
Bruno Stagnaro - El Eternauta
Actor protagonista serie
Leonardo Sbaraglia - (Menem / Las maldiciones)
Actriz protagonista en serie
Griselda Siciliani - (Envidiosa)
Actriz de reparto en serie
Lorena Vega - En el barro / Envidiosa / El fin del amor 2
Actor de reparto en serie
César Troncoso - El Eternauta
Guion de serie
Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - El Eternauta
Revelación cine y/o serie
Camila Plaate - Belén
Documental en cine y/o plataforma y/o serie
Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)
Música original cine y/o serie
María Becerra / Xross - En el barro
Dirección de fotografía cine y/o serie
Gastón Girod - El Eternauta
Edición cine y/o serie
Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow - El Eternauta
Dirección de arte cine y/o serie
Germán Naglieri y Julia Freid - El Jockey
Diseño de vestuario cine y/o serie
Patricia Conta - El Eternauta
