La tajante reacción de Gisela Dulko ante los rumores de romance con Roberto García Moritán

Durante los últimos días surgió una información que sorprendió al mundo de la política, el espectáculo y el deporte. ¿De qué se trata? De un posible romance entre Roberto García Moritán y Gisela Dulko. Si bien, tras su escandalosa separación de Carolina “Pampita” Ardohain, él comenzó una relación con Priscila Crivocapich, luego de fuertes rumores de crisis, confirmó que ese vínculo también llegó a su fin. En medio de las especulaciones de que habría encontrado un nuevo amor, la extenista le hizo frente a las versiones que la apuntaban como la presunta “tercera en discordia” y dejó en claro cómo son las cosas.

Luego de los rumores de separación del empresario y la periodista deportiva, surgieron fuertes versiones de que él habría comenzado una nueva relación con Gisela Dulko, quien en 2021 se separó de Fernando Gago tras varias versiones de infidelidad de parte de él. Si bien la extenista se caracteriza por tener un bajo perfil y no exponer su intimidad, esta vez decidió hacerle frente a los rumores que la vinculaban con García Mortián. Durante la tarde del lunes 8 de diciembre, publicó un escueto pero contundente mensaje en sus historias de Instagram. “Todo falso. Gracias”, escribió, junto al emoji de un corazón blanco.

El posteo de Gisela Dulko en medio de los rumores de romance con Roberto García Moritán (Foto: Instagram @giseladulko)

Por su parte, el empresario también negó este presunto vínculo. Marcia Frisciotti, más conocida como “Pochi”, la administradora de la cuenta de Instagram Gossipeame, compartió una captura de WhatsApp de la respuesta que le dio García Moritán, en la que además le confirmó el final de su relación con Priscila Crivocapich. “Hola Pochi. Sí nos separamos. No estoy con Gisela”, se pudo leer en el mensaje.

Roberto García Moritán confirmó su separación de Priscila Crivocapich y desmintió un romance con Gisela Dulko (Foto: Instagram @gossipeame)

En cuanto al final de la relación entre García Moritán y Crivocapich, en la emisión del domingo 7 de diciembre de Infama (América TV) Oliver Quiroz anunció la separación a casi seis meses de que el noviazgo se hiciera público y reveló el presunto motivo detrás. “No llegaron al altar. Me dicen del entorno que Priscila tenía muchas ganas de ser madre, de tener un hijo y él lamentablemente no, porque ya tiene tres, dos con Milagros [Brito] y una con Pampita. Ese fue el motivo. Terminaron en buenos términos, pero esto lo llevó a decir ‘tomamos caminos separados’”, expresó el panelista.

La separación de Roberto Garcia Moritán y Priscila Crivocapich

El empresario y la periodista deportiva confirmaron su relación en junio de este año. “Nos estamos conociendo. Esto es un proceso, me parece que, siendo adultos, hay muchas responsabilidades, sobre todo con muchas historias (...) Me parece que está bien tomarse las cosas con calma”, dijo García Moritán en diálogo con Sálvese quien pueda (América TV). En esta misma línea comentó que, a casi un año de separarse de la madre de su hija menor, “ya estaba listo de conocer a alguien y darme la posibilidad de volver a salir, comer, charlar…”. Por su parte, también en el programa de Yanina Latorre, Crivocapich contó que los presentó un amigo en común, que estaban conociéndose y que se sentía “muy bien”.

Un par de semanas después de estas declaraciones, oficializaron su relación en las redes sociales y a partir de ese momento dejaron de esconderse. Asistieron a varios eventos e incluso fueron juntos al cumpleaños de Ana, la hija menor de él. Ahora, a casi seis meses del blanqueo, decidieron tomar caminos separados.