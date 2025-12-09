Martín Fierro de Cine y Series 2025: una dedicatoria especial, la metáfora de la lechuza y un pedido por la Ley de Glaciares

La noche de los Martín Fierro de Cine y Series 2025 tuvo varios momentos y discursos que se robaron toda la atención, y muchos de ellos tuvieron que ver con dos películas que tienen un claro posicionamiento social y político: La mujer de la fila, de Benjamín Ávila, y Belén, de Dolores Fonzi. En varios tramos de la noche, dichas películas fueron distinguidas a lo largo de la ceremonia, y en esos contextos quienes recibieron una estatuilla buscaron compartir sus mensajes.

📽 CAMILA PLAATE, MARTÍN FIERRO DE CINE A REVELACIÓN POR "BELÉN"#MFCine por #AméricaTV pic.twitter.com/y3iSqXDI9l — América TV (@AmericaTV) December 9, 2025

El primer discurso de un posicionamiento claro fue el de Camila Plaate, que ganó en el rubro Revelación por su trabajo en Belén. Al momento de agradecer la estatuilla, la intérprete expresó: “Quiero agradecerle a mi directora, Dolores Fonzi, un fuerte aplauso para ella. A todo el gran equipo que hizo posible que esta historia tan necesaria fuera llevada al cine. Quiero dedicarles este premio a todas las mujeres, sobre todo a las mujeres pobres, que la tienen muy difícil (...). A Belén, por supuesto, por su gran coraje. A mi provincia Tucumán, que es un lugar de muchas costumbres y tradiciones como se sabe, pero también de muchas batallas. A mi familia, a mi hijo, y al cine argentino. Aguante el cine argentino, ¡no nos van a sacar, vamos a seguir luchando siempre, siempre, siempre!”.

Benjamín Ávila llevó una remera con una lechuza para trazar una metáfora sobre los tiempos que corren Gerardo Viercovich

Más adelante fue Benjamín Ávila, ganador como mejor Dirección en cine por La mujer de la fila, quien pronunció un contundente discurso. En ese momento, el realizador subrayó: “Primero quiero agradecer a todas las mujeres de la fila que participaron de la película. Gracias Nati [Oreiro], una aventura más juntos, por muchas más, te quiero y te admiro profundamente. Quiero decir que el cine argentino es lo que somos, estamos acá, es lo que defendemos y vamos a defender siempre. El cine argentino no es simplemente cultura, no es simplemente un espectáculo, es lo que somos, porque la cultura es lo que nos hace generar nuestro apellido. El apellido del pueblo argentino está en la cultura argentina, y eso es lo que vamos a defender. Hoy traje a la lechuza, que es un animal que tiene el poder de saber mirar en la noche, entonces bienvenidas las lechuzas que en esta noche están mirando la vida y aprendiendo a ver en la oscuridad”.

Durante el tramo final de la velada, se otorgó el Premio a mejor Actriz protagonista en cine, y allí la ganadora fue Natalia Oreiro por su labor en La mujer de la fila. La actriz uruguaya subió a recibir el premio junto a Andrea Casamento, la mujer que inspiró esa historia. “Estoy muy emocionada por vos Andrea, vos sos la verdadera protagonista de esta película”, comenzó diciendo Oreiro. “Andrea pudo transformar un hecho personal y doloroso en un hecho colectivo, solidario y empático. Son mujeres que, como sobre a la gran mayoría, recaen las tareas de cuidado. Muchas gracias por poner el ojo en este tipo de películas para que la sociedad pueda ser empática (…). Y, si me lo permiten, me gustaría hablar de algo cortito que nos trasciende a todos: el agua es lo más importante que tenemos, por favor cuidemos la Ley de Glaciares”, haciendo referencia al plan del Gobierno nacional de modificar la ley sancionada en 2010 para revisar el concepto de “ambiente periglacial” incluido en la norma y poder llevar adelante proyectos mineros en zonas actualmente protegidas.