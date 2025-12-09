Rating: ni una tortuosa prueba en MasterChef Celebrity ni la gala de los Martín Fierro de Cine y Series pudo con la tendencia

La televisión abierta viene pasando una prueba de fuego en diciembre porque entre el calor y las salidas previas a las fiestas de fin de año, el rating de la mayoría de los programas es bajísimo. Y un ejemplo de esto se pudo ver este lunes por la noche: ni la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro de Cine y Series, ni uno de los desafíos más esperados de MasterChef Celebrity movieron la aguja de este fin de semana largo en materia de audiencia.

Este lunes a las 19 comenzó la transmisión de la alfombra roja de la entrega de los galardones que entrega Aptra a lo mejor del cine y las series, con la conducción de Sabrina Rojas, Tartu y Guido Záffora. Con un piso de 1.3 puntos, el especial se ubicó tercero en la franja. Los protagonistas de la noche fueron mostrando sus looks y contaron las expectativas por un reconocimiento relativamente nuevo para la industria. Esta es la segunda vez que América TV pone en el aire esta fiesta, que el año pasado generó mucho revuelo por la famosa grieta política entre los actores. Las series con más nominaciones fueron El Eternauta, Envidiosa y En el barro, el spin-off de El Marginal. Por su parte, Belén y Homo Argentum fueron las películas que más figuraron en las ternas. La previa llegó a 2.6 puntos, cuarto entre los ciclos más vistos de la noche.

Pasadas las 20.50 comenzó la ceremonia conducida por Teté Coustarot y Luciano Cáceres, con las palabras de bienvenida de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y de Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). La fiesta arrancó con un piso 2.5 puntos, cuarto en la franja, detrás de Telefe Noticias (7.2), Telenoche (3.5) y Bendita (2.8). “Es el segundo paso que estamos dando en el firmamento del cine y las series. Eso que estamos reclamando, tener mayores espacios, y por eso juntamos a la industria en esta premiación”, destacó Ventura en su discurso de bienvenida.

Minutos después de las 21.30 comenzó la competencia entre los especiales de Pasapalabra con Germán Tripel, María Abadi y Luis Bremer frente a Florencia Otero, Liliana Franco y Andrés Gil versus Buenas noches familia, con una importante ventaja para Telefe. El ciclo que conduce Iván de Pineda empezó liderando la franja con un pico de 7.6, mientras que Guido Kaczka se posicionó segundo con 4 puntos de rating. Mientras que la ceremonia del Martín Fierro con el homenaje a la película Nueve Reinas se mantenía cuatro con 2.8.

Gastón Pauls y Leticia Brédice recibieron el Martín Fierro por los 25 años de Nueve Reinas Gerardo Viercovich

Pasadas las 22, Telefe lideraba con 9.1, seguido de eltrece con 4.4 y allí la ceremonia trepó al tercer lugar con 3 puntos. Minutos después arrancó MasterChef Celebrity con un piso de 9.9. El desafío de la noche fue un clásico del programa: cocinar en duplas detrás de un muro sin comunicación directa. Literalmente, Marixa Balli, Emilia Attias, Leandro ‘Chino’ Leunis, Maxi López, La Joaqui, Claudio “Turco” Husain, Susana Roccasalvo y Agustín “Cachete”’ Sierra tuvieron que acordar las recetas a los gritos. “Lo más importante de esta noche va a ser la precisión y el compañerismo. Van a tener que ponerse de acuerdo a través del famoso muro”, adelantó Germán Martitegui.

Por su parte, Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja con un pico de 4.5 puntos, mientras que América continuó en los 3.0, y Bienvenidos a ganar , con Laurita Fernández, cosechó 2.1. A las 22.45 llegó Mario Pergolini con Otro día perdido, con un piso 3.4. El conductor dialogó mano a mano con Fernando Bravo sobre su amor por la radio, la carrera televisiva y la actualidad de los medios; el ciclo de eltrece se mantuvo segundo en la franja por encima de los 3 puntos.

Cachete Sierra y Marixa Balli, una de las duplas que compitió este lunes en MasterChef Celebrity Adrian Diaz Bernini

En el reality de cocina de Telefe las devoluciones fueron dispares: Maxi y Susana presentaron un pollo al horno al champiñón con papas pay que recibió elogios de jurado, La Joaqui y Emilia cocinaron entraña con chips de jamón crudo, criolla tropical y puré de papas con muchas diferencias; el Chino y el Turco optaron por abadejo con crema de limón, ensalada de endivias, durazno y papas, y Marixa junto a Cachete optaron por fetuccini fettuccini de portobellos, jamón crudo y pistachos que fueron aprobados con éxito. Finalmente, las medallas de oro y plata fueron para Balli y Sierra, mientras que Attias y La Joaqui pasaron a la noche de última chance.

Oreiro se quedó con el Martín Fierro de Oro al Cine Captura de Video

En un fin de semana largo de muy bajo encendido, con números muy por debajo de lo habitual, MasterChef Celebrity lideró con 11.6 puntos. La ceremonia de entrega de Martín Fierro terminó en 2.1, con la ausencia de discursos políticos y con la estatuilla de oro del cine para Natalia Oreiro y la de las series para El Eternauta. La televisión abierta sigue perdiendo encendido, a pesar de las ofertas, algo para tener en cuenta.