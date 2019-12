Guillermo Francella contó que mantuvo una conversación con Luis Vitette, el líder de la banda de ladrones que cometió "el robo del siglo" Fuente: Archivo

De cara a un 2020 muy prometedor, Guillermo Francella habló con Confrontados sobre la llegada de Casados con hijos al teatro, el estreno de El robo del siglo en cine y se metió en la polémica entre Erica Rivas y Susana Giménez.

Ya con el elenco completo confirmado, el actor que interpreta a Pepe Argento en la adaptación local de la sitcom estadounidense también será el director de esta versión teatral. "Intuíamos que era un evento que se venía muy fuerte. Cuando decidimos hacerlo, arrancó de un modo fantástico, fue una explosión y estamos felices. La vida nos ha cambiado a todos, cada uno con su trabajo y sus proyectos pero vemos que la vigencia de Casados... sigue estando, siempre rinde lo pongan en el horario que lo pongan, hasta nuevas generaciones lo descubren. Es muy movilizante para nosotros", expresó muy ansioso por lo que se viene a partir de junio del próximo año.

En cuanto a cómo serán los guiones (hecho que generó que Erica Rivas sea la última en aceptar la propuesta), aclaró: "Lo hablamos y decidimos que esta versión se base en el momento actual y no que sea una continuidad del 2005. Igualmente el personaje de María Elena (interpretado por Rivas) ya era feminista, así que ahora va a estar más acrecentada esa característica y la pelea con Pepe va a ser mayor", confesó entre risas.

Lejos de escaparse del tema, Francella hizo referencia a la ausencia de Erica Rivas en el living de Susana Giménez el domingo pasado y desmintió cualquier tipo de conflicto entre su compañera y la diva de los teléfonos. "Erica se fue a Brasil con su hija, era su cumpleaños y además creo que la hija estaba rodando allá. No hay ninguna polémica. Es más, Susana jamás se metería en algo así. Nunca existió nada de eso", afirmó, desterrando todo tipo de rumores.

Tras siete años de ausencia en la tele (su última ficción fue El hombre de tu vida, en 2012), Francella reconoce que "no hubo proyectos que le interesen como para volver", aunque ahora con el surgimiento de las plataformas nuevas está muy esperanzado. Volcado de lleno en el cine, y a casi un mes de estrenar El robo del siglo, película basada en el robo al banco Río de Acassuso, agregó: "Se empezó a dar una carrera cinematográfica muy buscada. Me interesaba trabajar con ciertos directores, muchos muy distintos entre sí, y fue bárbaro".

Y enseguida, contó cómo fue meterse en la piel de Luis Vitette Sellanes, el carismático ladrón de bancos que le tocó interpretar. "Vitette fue con el único que no pude hablar personalmente porque está extraditado en Montevideo (...). Tuve una linda charla telefónica con él, me quería prestar su traje gris (a él le decían 'el hombre del traje gris'). Construimos un dialogo muy tranquilo. Fue durante el primer día de rodaje. Ya me invito a comer un pescadito a Colonia, tal vez vaya después del estreno", aseguró sin prejuicios.

"Muchos de los otros han venido al rodaje y terminamos comiendo con ellos. Nos explicaron con lujo de detalles como fue ideado el plan. Estos personajes generan empatía, por más que hayan cometido un ilícito son muy carismáticos. Robaron con armas de plástico, no lastimaron a nadie, veníamos del 2001, una época en que los bancos se quedaban con los ahorros de la gente", explicó, tras asegurar que está muy contento con el resultado de la película.