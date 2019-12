La actriz no habría asistido al programa de Susana Giménez por pedido de la diva. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2019 • 14:59

Después de varias idas y vueltas, finalmente se confirmó el elenco completo de Casados con hijos para el teatro. Florencia Peña, Guillermo Francella, Erica Rivas, Luisana y Darío Lopilato y Marcelo De Bellis serán parte de este "regreso" del suceso televisivo, que traspasará la pantalla para subirse a las tablas el año próximo.

Para hablar de lo que será la vuelta de esta exitosa comedia, el elenco eligió el living de Susana Giménez pero algo llamó mucho la atención de los televidentes: la ausencia de Rivas. La actriz que interpretó a María Elena Fuseneco en la sitcom emitida por Telefe fue la última en firmar contrato: tal como le había explicado a LA NACION, quería revisar personalmente el guion para asegurarse que no tuviera tintes machistas. "Me cuesta mucho ver qué se va a hacer. Es algo que me preocupa. No sólo por mi personaje, sino por toda la serie. (...) ¿De qué nos reímos? Estábamos amparados por un paradigma, ahora que eso cambió es raro. Hay que ver qué es lo que se va a decir", decía hace algunas semanas.

Mientras que las excusas por su ausencia fueron su cumpleaños y un viaje a España, al parecer estas no serían las verdaderas razones de su faltazo al programa de la diva. "Alguien dijo: 'Esta chica que no venga'", lanzó Guido Zaffora en tono enigmático este mediodía, ni bien comenzó Intrusos. Tras la sorpresa de sus compañeros, el panelista de América dio más precisiones: "Fue ni más ni menos que Susana Giménez la que dijo: 'No la quiero en mi living'. Esto llamó la atención porque Erica había estado muchas veces en el programa, sobre todo en la presentación de películas como La cordillera o Relatos salvajes. De hecho, Susana le decía que era la mejor actriz cada vez que se la cruzaba", agregó el periodista.

Tras atar cabos, Zaffora siguió: "Al parecer, después de la acusación pública de Rivas contra Ricardo Darín por maltrato y destrato, Susana le 'hizo la cruz'. Dijo: 'Nunca más esta chica en mi living' y no pudieron convencerla, ni siquiera Gustavo Yankelevich; productor de la obra e intimo amigo de la diva de los teléfonos", remató el panelista.