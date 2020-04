Paz Cornú mostró el video del robo que sufrió en la puerta de su casa

La diseñadora habló del robo de la rueda de su vehículo en la puerta de su casa Fuente: Archivo

27 de abril de 2020 • 11:45

Paz Cornú fue víctima de un robo justo frente a su domicilio, en el barrio de Belgrano. En un video filmado por la cámara de seguridad de la casa de la diseñadora se ve como un delincuente le extrae la rueda de su vehículo mientras otro le hace de campana y, luego, ambos se dan a la fuga.

"Esto pasó el viernes, a las 2 de la tarde. Las cámaras son de mi casa. Hoy, frente a un robo de este tipo, uno tiene que decir gracias porque no me pasó nada y el seguro me lo cubre, pero lo mostré para cuidar a los demás porque esa persona está suelta", expresó Cornú en Nosotros a la mañana.

Tras asegurar que es un barrio muy tranquilo, la empresaria textil confesó la angustia que le generó este incidente. "En la esquina hay un policía súper amable que está siempre. La verdad que lo muestro porque los ladrones circulan con más facilidad que cualquier otra persona. El único medio que tengo para ir al supermercado y traer comida a mi casa es el auto, entonces me agarró una angustia...", señaló molesta.

"Con la pandemia todos nos empezamos a dar cuenta que necesitamos menos para estar bien. Sin la salud no somos nada, sin amor tampoco. En este momento en que hay que ser más solidarios, más comprensivos, mejores personas, en que te empezás a dar cuenta de los valores básicos, empezás a querer ayudar al otro, abro la puerta y veo el auto todo roto", agregó.

Y enseguida habló de los motivos por los cuales ese día justo decidió dejar el vehículo afuera. "No salgo prácticamente en el auto. Lo dejo afuera porque estoy organizando mi casa con cosas para donar y las puse todas en el garage. Lo iba a entrar a la noche y ahí me di cuenta, o sea que estuvo mucho tiempo así", explicó.

En cuanto a la difícil situación que está atravesando como empresaria, advirtió: "Tengo mucha fe de que esto nos va a hacer bien como personas, creo que es una oportunidad única para nosotros. El mundo entero está frenado. Obviamente el consumo va a demorar en activarse, hay un periodo muy largo por delante. Por suerte estoy muy establecida en la vida espiritual y eso me está ayudando un montón a estar tranquila y tener ideas claras".

"Hoy me doy cuenta que necesito menos que antes. Producir menos, fabricar menos y contaminar menos es una prioridad como empresa, y cuidar más al otro. Por ahí no pensar tanto en vender y producir, sino priorizar más a la gente. En mi empresa somos como una familia. Es hora de empezar con esa red solidaria de cuidarnos los unos a los otros para poder avanzar como seres humanos", concluyó esperanzada.