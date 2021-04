El Tucu López reveló el método de seducción que utilizó con Jimena Barón: “Me funcionó”

Luego de rechazar la propuesta para participar en La Academia, la nueva competencia de ShowMatch, Luis “El Tucu” López desmintió en una entrevista para Hay que Ver que sea porque su exnovia Jimena Barón será parte del jurado.

“La Academia ya fue. No era un año para que yo lo pueda hacer. Implica bocha de ensayos, sacrificios, mucha cabeza. Y no tiene nada que ver con la separación con Jime. Ella está ahí, es su laburo”, afirmó el locutor que aprovechó para revelar la forma en la que había seducido a la cantante.

Hace un tiempo Jimena había tildado de “nefasto” el intento. “¡No le pareció nefasto! Yo le había mandado unos (emojis) de pulpos como dos o tres años atrás; ahí me contestó no me acuerdo qué cosa y después creo que le puse otro pulpo. En ese momento hablamos un poco y después nunca más porque dije ‘ya fue, no pasa nada’”, confesó López.

“Después yo subí una historia dándole una pastilla a Elvis y me cae un mensaje que dice: ‘¿Qué le pasa al rope?’. ¡Dos años después! Y ahí pasó todo. No me parece nefasto y me parece que está bien. Me voy a tatuar al pulpo, lo banco a muerte. A mí me funcionó”, confesó. Hace unas semanas, con su vuelta a las redes sociales, Jimena anunció que se había terminado: “Me duran menos que un pote de Casancrem”.

Para concluir, el integrante de SEX aclaró que con la cantante de “La Cobra” está todo en perfectos términos: “Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida. Está todo bien. Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto”.

LA NACION