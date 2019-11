El homenaje de Luli Salazar a Emilio Disi despertó fuertes críticas en la familia del actor Fuente: Archivo

El viernes pasado, Luciana Salazar decidió homenajear a Emilio Disi en la pista del "Súper Bailando", y a las implacables críticas que recibió en las redes sociales se le sumaron las apreciaciones poco favorables que recibió por parte del jurado y de la familia del fallecido actor.

Si bien a Elvira Ferrer, la última mujer del comediante, le gustó el homenaje, hubo algunos detalles que le provocaron cierta molestia. Por un lado, la interpretación de Fredy Villarreal en la pista, que lo recordó con los tics propios de quien padece mal de Parkinson; tampoco fue de su gusto la aparición de Dorys del Valle [quien supo ser pareja de Disi dentro y fuera de la pantalla] en el video que se trasmitía de fondo mientras los bailarines representaban la coreografía.

Luciana Salazar le hizo un homenaje a Emilio Disi en la pista. Fuente: El Trece 03:23

Video

"Emilio no era solo 'los bañeros'. Si querés hacerle un homenaje, hacé un recorrido por su carrera. Emilio era un actorazo. No me gustó verlo así. No tendrían que haber puesto los detalles del Parkinson", confesó la viuda esta mañana en Involucrados. Y sin intenciones de criticar la interpretación de Villarreal, agregó: "Él lo debe haber hecho con todo el amor, pero hubiera mostrado otra imagen de Emilio".

"La foto de Dorys del Valle tampoco me gusto para nada. Emilio se estaba muriendo en la clínica y ella lo mataba por la tele, seguía diciendo barbaridades de él. Él incluso entredormido la escuchaba y se ponía mal", remató muy molesta la viuda del actor.

La palabra de Luciana Salazar

Frente a las repercusiones que su performance generó en el medio, Salazar salió a defenderse. "La familia de Emilio estaba contenta, de hecho Mauro [el mejor amigo del fallecido actor] nos llamó para agradecernos", explicó la participante del certamen en Los ángeles de la mañana.

En cuanto a la aparición de Del Valle en pleno homenaje, aclaró: "Lo de Dorys no fue hecho adrede. Quizá la gente que hizo el video, no estaba al tanto de la interna entre ellos". Y sobre la convocatoria de Villarreal para la interpretación final, dijo: "Fede [Hoppe, productor general de ShowMatch] se entero que íbamos a hacer a Emilio y la producción me ofreció a Fredy. Yo no tuve nada que ver con eso".

"Es una competencia y hay que bancárselo, pero creo que hay cosas personales que se están llevando a la pista", disparó en relación a las fuertes declaraciones de Aníbal Pachano en su contra. "Es rarísimo lo de Aníbal. Siempre me llevé bien con él. Está diciendo cosas hirientes, fuertes. De hecho mi familia está indignada", lanzó en referencia a un tuit que escribió su primo Martín Ortega días atrás, en el que increpa a Pachano por sus dichos.

En relación a los posibles motivos por los que el miembro del BAR estaría en su contra, esbozó: "Para mí es un tema político. Desde que empecé a hablar de política, cambió su actitud. Uno puede opinar diferente, se está tomando la grieta como demasiado en serio. (...) Ya no me saluda. El otro día viajamos en un ascensor juntos y ni me habló".