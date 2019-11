La vedette se justificó y aseguró que Cinthia Fernández es machista Crédito: Prensa Laflia

Esta semana, el nombre de Luciana Salazar estuvo en boca de todos. Primero, por la judicialización de su mediático enfrentamiento con Cinthia Fernández, y luego por su fallido homenaje a Emilio Disi en la pista del " Súper Bailando".

"Tengo ganas de seguir en el concurso, pero no estaba dispuesta a seguir en una lógica de pelea entre mujeres y eso Marcelo (Tinelli) lo entendió, porque si no estamos borrando con el codo lo que estamos escribiendo entre todas. Me siento bastante hostigada, porque me ponían en el lugar de bicha y nadie dice nada, nadie le pone un freno", lanzó Salazar en diálogo con Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad, haciendo referencia al lugar de tercera en discordia en la que se la posicionó antes, durante y tras la separación de Cinthia Fernández y Martín Baclini.

Luego, continuó: "Con Martín vamos a seguir siendo amigos porque nuestra relación es independiente a las personas con las que salimos. Aún cuando yo estaba en pareja era mi amigo. Hay que aceptar a cada uno como es, pero acá nadie le está haciendo un mal a otro. Marcelo me dijo que no quería eso y que el programa no buscaba eso".

Consultada por las acusaciones de Cinthia Fernández sobre un supuesto incentivo económico a la hora de publicar en Twitter y dar a conocer en la tele información y datos sobre el devenir político y económico del país, Salazar expresó: "Me asombra que haya mujeres que son más machistas que los hombres. Se terminan poniendo siempre del lado del hombre en vez de defendernos entre las mujeres. Decían que recibía dinero por publicar información, por lo que me presenté ante la Justicia y ahora van a tener que probar sus dichos".

"No paro de recibir agresiones injustificadas, estoy cansada de que nadie ponga un límite mediáticamente. Nadie le dice que está mal lo que está haciendo, que es espantoso hablar así de otra mujer, por más dolor que una mujer pueda tener e imaginarse situaciones que no son ciertas. No se está dando el ejemplo. Yo sé cómo accioné y sé que las agresiones que recibí fueron injustas. No quiero entrar en las peleas entre mujeres", indicó.

Con respecto al fallido homenaje a Emilio Disi que realizó en la pista del "Súper Bailando", la vedette primero defendió a Carla, su coach: "Fue injusto, porque ella vio otra cosa y quiso rescatar parte de sus películas. Era muy difícil, porque no teníamos una música que lo identifique a Emilio que fuera muy conocida. Así que iremos al duelo y cambiaremos algunas cosas que nos pide el jurado".

Luego se refirió específicamente al final del cuadro, cuando el humorista Fredy Villarreal realizó una cuestionable imitación del recordado actor. "A mí me gustó, obviamente, pero al jurado no. Son cosas que pueden pasar. Lo que importa es el amor y el cariño con el que hicimos esto para Emilio".

En otra entrevista radial, en este caso concedida a Polino Auténtico, Luli responsabilizó del "bochorno" a la producción. "Yo fui la que elegí hacer a Emilio, cuando la producción se enteró me ofreció a Freddy. No fue una elección mía, pero quién va a decirle que no a Freddy... Si le pareció copado a ellos, dije 'qué mejor para el show que la visión de la producción' Lo único que le indiqué a mi coach fue 'a mí me gustaría hacerlo a Emilio arriba, quiero que esto termine con alegría'", se justificó.

Luego, expresó: "Emilio era una persona que más allá de sus desgracias y de todo lo que vivió siempre tenía buen humor, siempre le ponía humor a las cosas malas que le sucedían".