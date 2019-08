Emocionado, Mariano Iúdica contó cómo fue el reencuentro con sus hijas en España

Mariano Iúdica se emocionó al contar cómo fue el reencuentro con sus hijas, que viven en España Fuente: Archivo

Después de 15 días de vacaciones, Mariano Iúdica volvió a Involucrados y compartió destalles de sus vacaciones en Europa, dónde se reencontró con sus hijas, Valentina (25) y Bernarda (22). "Todo bien con el teléfono, pero yo las quiero tocar", apuntó sobre la gran necesidad que sentía de compartir unos días con ellas.

Desde principios de este año, Valentina -que aquí trabajaba como productora de televisión-, vive en España al igual que su hermana, Bernarda, que se dedica a la gastronomía. "Las vi plantadas. Volví tranquilo porque las dos están bien", aseguró el conductor, que viajó al Viejo Continente con Romina Propato su actual mujer, y con sus hijos Osvaldo (21) y Salvador (11). "Anduve por los barrios por dónde andan y conocí los amigos. Bernarda tiene un novio, que es de las Islas Canarias", agregó.

Además, analizó por qué a Bernarda le va tan bien en España. "Barcelona desplazó a Francia en materia de gastronomía desde que apareció el famoso chef Fernán Adria. Hay una revolución gastronómica impresionante. Mucha demanda y más trabajo. Estoy feliz de que Bernarda sea parte de ese mundo", manifestó emocionado y conteniendo las lágrimas.

Pero además agregó que la despedida fue muy dura. "Ahora para verlas hay que esperar hasta las fiestas... Pero no me puedo quejar, porque yo las eduqué para que estudien inglés, sean curiosas y se formen. Yo les puse las plumas desde que son bebés, no se las puedo cortar ahora", agregó Iúdica.

A modo de reflexión, declaró: "Allá tienen todo para trabajar, pero a veces pienso que están solas ahí... Me da tristeza por Argentina, que no seamos un país normal". Y antes de cambiar de tema, agregó: "No quiero llorar porque ellas después ven esto y me piden que no llore en televisión".