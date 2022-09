En fotos: el detrás de escena del regreso de las mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale

Este fin de semana no será como cualquier otro en la televisión argentina: una vez más, la pantalla de eltrece recibirá a Mirtha Legrand y Juana Viale al frente de las históricas “mesazas”. La reconocida diva se hará cargo de las cenas de los sábados, mientras que su nieta conducirá los almuerzos de los domingos. Y estas son las imágenes que capturaron a Mirtha a la entrada del estudio en donde se llevó la grabación, junto a Juana y a la extensa lista de invitados.

En diálogo con distintos medios, y cuando llegaba al lugar donde transcurrirían las grabaciones, Mirtha confesó su entusiasmo ante su vuelta, y aseguró: “Estoy feliz por volver, encantada. Un poquito nerviosa, pero siempre me pasa. Hace años cuando vivía Daniel, la noche anterior le decía: “Daniel, no me acuerdo de nada”, y él respondía: “Chiquita, vos te acordás de todo, cuando estás en el aire sabés todo”. También se animó a opinar sobre el nuevo título para el ciclo de su nieta, que pasaría a llamarse Almorzando con Juanita, y sobre eso expresó: " A mí me dio pena que salga el Almorzando con Mirtha Legrand. Fueron 50 y pico de años, pero también estar con un nombre que no le corresponde... pero está bien, es de la familia. Nacho me lo preguntó y yo acepté, estuve de acuerdo”.

En otro momento del día, Juana Viale también dio una nota con los medios que se acercaron al lugar, y habló sobre su regreso a la pantalla: “Estoy muy feliz, muchos nervios, compartiendo la misma escenografía con mi abuela, pero se aprovecha distinto dependiendo el programa. La pasamos re bien, estuvo divertido, emocionante, hubo momentos de mucha sensibilidad”. A la conductora también le preguntaron sobre el cambio de nombre, y Viale dijo: “Al fin y al cabo sigue siendo el Almorzando. Ella está re contenta, y hablamos que si quiere hacer los domingos, va a poder hacer los domingos y yo los sábados, esa es la ventaja de trabajar en familia”.

El ciclo LAM, por su parte, tuvo la posibilidad de entrevistar al productor Nacho Viale, que también se mostró muy entusiasmado en esta vuelta a las grabaciones, y destacó: “Ella muchas veces habló de la palabra “disfrute”, y a Mirtha le gusta esto. Cuando dice “yo les he dado mi vida”, creo que es literal, es su motor, su nafta diaria. Es impresionante la polenta que tiene, la fuerza que saca, era lo único que quería hacer”.

En diálogo con Ángel de Brito, Viale también subrayó los cambios que atravesó el histórico ciclo, durante los últimos años: “Con Mirtha son casi diez años produciéndola. El programa sufrió mucha evolución. Nosotros entramos a producirla en el cambio de formato, de lunes a viernes a sábado y domingo, y al principio ella casi me quería matar cuando le sugerí eso. Y después ir a la noche, sugerencia de invitados, cambio de equipos, y cuando veo la evolución en el tiempo, son muchos los logros a nivel productivo que hemos logrado conjunto con ella. Sobretodo la grandeza de una persona como Mirtha, y no hablo como abuela, la grandeza de dejarse acompañar y recibir esos cambios”.

Para las emisiones del sábado y domingo, se sabe que los primeros invitados serán Moria Casán, el Pato Galmarini, Baby Etchecopar y el Puma Rodríguez el sábado con Mirtha, y Pampita Ardohain, el Polaco, Guillermo Coppola y el periodista Rolando Barbano acompañarán el domingo a Juanita en su debut.