El conmovedor posteo de Juana Viale sobre el cruce del Atlántico: “Varias tormentas”

A principios del mes de abril, Juana Viale pegó el volantazo y se adentró en una aventura junto a su novio Yago Lange, quien es deportista y, a su vez, activista ambiental. Juntos encararon un viaje por el océano Atlántico con el fin de estudiar el terreno, recoger plásticos que contaminan las aguas y grabar escenas para un documental. La conductora del Almorzando con Juana (eltrece), en un rol desconocido por sus seguidores, contó en su cuenta de Instagram cómo es el periplo que abarca puntos geográficos como Cabo Verde y Gibraltar.

Tanto en su cuenta @juanavialeoficial, como también en @blueocean.sailing, la cual dedicada a contar esta travesía en barco, Viale publicó imágenes y le agregó una reflexión a cada una de ellas para contar, minuciosamente, cómo son sus días y la adaptación a un extenso recorrido ecológico.

Juana Viale a bordo de una embarcación ecológica por el Océano Atlántico Instagram (@juanavialeoficial)

Titulado “cruce del Atlántico”, Juana posteó un carrete de fotos en medio de aguas profundas y se mostró sensibilizada por esta tarea en conjunto con su novio Yago y el resto de la tripulación integrado por Mery Sackmann, creadora del blog “Mery sin plástico”, Marko Magister director, documentalista y camarógrafo, y Sebastián Vereertbrugghen, editor de contenido.

“Lo más lindo para mí, es poder concretar sueños. Bueno, aquí es uno. Desde el deseo a concretarlo, se pasan varias tormentas. Hay algunos atardeceres hermosos para perpetuar, pero cuando se vive en el sueño, se habita el presente y es ahí donde la magia aparece”, detalló en un profundo texto que mostró una versión desconocida de la conductora que le cedió su lugar a Mirtha Legrand en los almuerzos de los domingos por eltrece.

En un extenso recorrido, que consta de dos partes, Juana Viale mostró detalles de un viaje que marcará un antes y un después en su vida Instagram (@juanavialeoficial)

Adentrada en este viaje que será un antes y un después en su vida personal, Juana expuso a flor de piel todos sus sentimientos: “Poder transmitir la belleza misma de la simpleza de la vida, sumar una gota limpia del océano a todos, es sumarle vida al sueño”, remarcó en un posteo que llegó a los 40 mil Me Gusta.

A bordo de “Lola”, el velero escogido para navegar en las profundidades del océano, los cinco tripulantes toman muestras de microplásticos que contaminan las aguas y, a su vez, cuando tocan tierra firme, entrevistan a lugareños que cuentan sus experiencias y cómo conviven con esta problemática global.

Los resultados del viaje ecológico de Juana Viale y su novio Yago Lange Instagram

“De a dos es más realizable, así que somos cinco arriba del barco, lo cual lo hace más fantástico. Cinco almas haciendo de las suyas en singular y en plural”, explicó Viale sobre el recorrido que pasó por Gibraltar, Cabo Verde y tendrá como siguientes destinos Fernando de Noronha y Río de Janeiro.

Juana Viale reveló los detalles de su viaje a Europa mediante el océano Atlántico (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

Sumergida en la causa y con el empuje emocional de que en algún momento de su vida quería dedicarse a la biología marina, Viale cerró su posteo y dejó entrever que la duración de su viaje dependerá de los vientos. “Creo que una vez lo dije, pero lo repito, no se puede cuidar ni amar lo que no se conoce... así que aquí transfiero mi conocimiento, descubrir para contagiar eso... que no tiene palabras”, cerró Juana sobre su periplo detallado por aguas profundas con el objetivo de sanar las mismas y brindar un mensaje de conciencia a sus seguidores, justo también en el marco del Día de la Tierra, este lunes 22 de abril.