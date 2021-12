Entre lágrimas, Maite Peñoñori se despidió de Los ángeles de la mañana

“Les vamos a contar que una angelita se despide del ciclo. Ahora lo va a contar ella y nos va a contar por qué. Tenemos algunas sorpresas y es ella...”, anunció Ángel De Brito este jueves en su programa mientras presentaba un tape con las mejores notas de Maite Peñoñori en el ciclo.

Súper emocionada y ante el aplauso de sus compañeras, la periodista que empezó como cronista y luego se ganó un lugar en el panel habló sobre su decisión: “Me costó un montón tomar esta decisión. Este programa para mí fue todo. Fue el programa en el que crecí, en el que me fuiste dando un montón de espacios porque no todos los conductores son así de generosos. Sentía que tenía que cerrar un ciclo”, reveló conmovida quien está negociando su pase a Intrusos, aunque aún no firmó el contrato.

Tras agradecerle a todo el equipo de trabajo, la angelita recordó su divertido paso por el programa. “Quiero agradecerle también a las chicas que son excelentes compañeras, aprendí un montón de todas. Muchas veces da la impresión de que nos peleamos y nos matamos y la verdad es que es un equipo humano hermoso. Me llevo de todas algo súper bueno, de vos Ángel, de toda la producción. Este programa tiene algo muy fresco, muy espontáneo, las cosas van sucediendo y me divertí un montón. Me paso de todo al aire: me caí, me quiso levantar el Polaco, me puteó Pampita”, rememoró entre risas.

Luego de ser sorprendida por el saludo de sus amigos y familiares, Peñoñori confesó lo que significa LAM en su vida: “No puedo creer, hicieron hablar a toda mi familia. A mí me costó un montón tomar la decisión porque significa mucho más que un trabajo para mí este programa. Me encanta que sea de esta manera y basta, no voy a seguir llorando”, concluyó mientras sus compañeras rompían en llanto al enterarse casi en vivo.

De todas maneras, la despedida formal de Peñoñori llegará mañana cuando se despida definitivamente de la pantalla de eltrece y se empiece a preparar para su nuevo desafío en la pantalla chica.