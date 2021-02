Ernestina Pais y los motivos personales detrás de su salida de Intratables: “Se cumplió un ciclo”

Este mediodía, Ernestina Pais pasó por Flor de equipo y se animó al “cuestionario intragable”. Tras recordar algunas anécdotas y confesar que es “la reina del touch and go”, la conductora se puso seria y explicó los verdaderos motivos por los que decidió bajarse de Intratables, el ciclo de América en el cual se desempeñó como panelista durante dos años.

Sin dudas, su personalidad es ideal para este juego. Fiel a su estilo descontracturado, la panelista respondió con mucho humor cada una de las preguntas picantes, evitando así probar los platos asquerosos que hacían alusión a cada programa en el que estuvo a lo largo de su carrera. Tras definirse como una persona “muy intensa” en el amor, Pais también habló de sus tocs, entre los que se encuentran “controlar que las puertas estén cerradas siete u ocho veces por noche”.

Al hablar de sus relaciones, la periodista aseguró que cuando está soltera es “una persona que sabe divertirse” y enseguida hizo referencia a sus romances con famosos, entre los que se encuentran Vico D’Alessandro y El Polaco. “Ni niego ni afirmo. Tengo millones de romances, soy especialista en los touch and go que no se entera nadie”, reveló, entre risas.

Si bien la conductora apeló a su humor para zafar de los desagradables platos, se puso seria cuando Peña indagó sobre su decisión de abandonar Intratables. Lejos de buscar excusas, aclaró que se debe a algo personal: “Hice tres años y pico gira con El show de la menopausia y después empalmé a la noche con Intratables. Hace cinco años que yo no cenaba con mi hijo en casa. Me parece que hay ciclos que se cumplen”.

“Yo empecé con la llegada de Doman al programa (a quien quiero mucho) pero es un ejercicio también el debate y la confrontación todos los días. Yo creo que después de cinco años y medio de no estar en casa con un hijo adolescente ya es mucho tiempo”, explicó Pais, además de asegurar que ya tiene nuevas propuestas para este año.

LA NACION