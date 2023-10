escuchar

Tras la renuncia de Zaira Nara al streaming del Bailando (América) por los dichos de Constanza ‘Coty’ Romero y Charlotte Caniggia en su contra, se desató un escándalo este jueves en donde el conductor Marcelo Tinelli se enteró mientras grababan el programa de la decisión de la modelo. A su vez, la ex Gran Hermano le pidió disculpas, pero Ángel de Brito no le creyó nada y protagonizaron un fuerte cruce en el piso.

Al momento de presentar a la correntina y a su compañero, Jitsu Díaz, como la primera pareja de la noche, Coty quiso hacer un pedido de disculpas. “Quiero disculparme con Zaira porque si bien lo que yo dije no fue mi pensamiento, simplemente que me cansé de una persona [Charlotte Caniggia] que me venía diciendo falsa. Me venía callando un montón de cosas y llegó un punto en el que incluso le mandé chats a Charlotte para que ella sepa que yo no fui la que la quemó”, comenzó explicando.

Y siguió: “Pero me seguía diciendo falsa de nuevo y dije ‘listo, me cansé y lo voy a contar’. Y sé que estuve mal porque no es mi pensamiento y afecté a una persona con la que compartía el stream y que es una mujer hermosa”. Al escucharla, el conductor recalcó la frase que dijo la participante en pasado. “¿Compartí? ¿Qué, no viene más?”, preguntó.

Marcelo Tinelli se enteró en pleno programa sobre la renuncia de Zaira Nara (Foto: Captura TV)

Inmediatamente, se pudo ver en la pantalla grande el mensaje que la hermana de Wanda Nara publicó en su cuenta de X, algo que sorprendió al conductor, quien se enteró en ese instante de la decisión. “A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar y participar de este programa”.

Asombrado y minimizando el enojo de su excompañera, Tinelli lanzó: “Yo lo tomé como un chiste. ¿Tanto? ¡Guau! O sea que no nos mira más, tampoco. ¡Tremendo! ¿Pero qué pasó? ¿Usted sabe algo Ángel?”, le consultó a De Brito, quien le contestó: “Me enteré por el tuit, porque no habló con ninguno de nosotros. Me parece un poco una sobre reacción a lo que diga un participante”.

Pero eso no fue todo, cuando llegó el momento de dar su devolución a la pareja, el conductor de LAM no se guardó nada y apuntó contra la participante. “No te creí nada las disculpas a Zaira Nara, me parecen súper truchas, cero sinceras. Si vas a mantener este personaje de decir las cosas que pensás y que creés, tenés que morir en la tuya y no ir cambiando todos los días. Falsa total”, sentenció.