El jueves estalló un nuevo escándalo en Bailando 2023 (América TV) que tuvo como protagonista a Zaira Nara. Todo comenzó el jueves, con un comentario que hizo la ex Gran Hermano, Constanza “Coty” Romero, citando a Charlotte Caniggia. Esto desató la furia de la modelo, quien decidió renunciar al streaming que tiene el certamen. En medio del conflicto, quien fue consultada sobre el tema fue su examiga Paula Chaves, quien no dudó en dejar en claro su opinión respecto a la decisión que tomó la madrina de su hija Filipa.

“A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”, expresó Nara el jueves al medio día a través de su cuenta de X (nuevo nombre de Twitter).

El fuerte descargo de Zaira Nara (Foto: X @zairana)

Horas más tarde, las cámaras de LAM (América TV) fueron a buscar a Paula Chaves, quien supo ser íntima amiga de Zaira durante años hasta que se enfrentaron por un hombre, Facundo Pieres. Ángel de Brito le preguntó a Chaves si estaba al tanto de lo que sucedió con la hermana de Wanda Nara. Ella le dijo que no lo vio en vivo, sino que se enteró por su retuit, pero dijo: “Un bajón, cualquiera”.

La charla viró hacia su propia experiencia en el Bailando, hasta que de Brito fue directamente al hueso: “¿Qué opinás de la renuncia de Zaira? ¿Te parece que sobrereaccionó o que está bien?”. Si bien la conversación volvió a desviarse, Paula Chaves quiso responder la pregunta del conductor y dejar en claro su postura sobre lo sucedido. “Me parece muy bien la renuncia”, expresó.

La conductora indicó que estaba “totalmente” de acuerdo con la decisión de Nara e incluso sostuvo que no tenía problema en responder sobre el tema, a pesar de la distancia que mantiene con ella actualmente. “Hay cosas que están fuera de lugar; y en un lugar de trabajo, donde te sentís mal, donde te bardean y te hacen sentir incómoda, chau, no vuelvo más”, aseveró.

Ante su comentario, de Brito quiso saber qué pasaría si la convocaban para reemplazar a Zaira en el streaming. Ella comentó que los de ese grupo “son todos amigos”, pero dijo que no la llamaron para ocupar el puesto vacante: “Me llamaron para el jurado. Yo me siento muy cómoda ahí la verdad. Por donde mires, tengo a alguien conocido que me quiere”.

Cabe recordar que Chaves reemplazó a Carolina ‘Pampita’ Ardohain en el jurado cuando ella se fue de viaje, misma posición que también ocupó Zaira Nara. Ante la posibilidad de regresar al programa en ese rol, Paula manifestó que no lo sabía, puesto que de momento no la llamaron. Sin embargo, dejó en claro que tuvo una grata experiencia desde ese lugar.

Al escucharla de Brito intervino y volvió a incluir a la empresaria de cosméticos en la conversación: “Porque Zaira vino y dijo ‘todos me odian acá’. No sé por qué arrancó con la victimización de repente. ¿Cuándo era tu amiga era de victimizarse?”. Sin embargo, Paula dejó evidenció que llegó a su límite de respuestas conforme al tema. Si bien se rio, dijo que no iba a opinar sobre algo en lo que no se sentía cómoda.