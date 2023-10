escuchar

Zaira Nara renunció al streaming del Bailando 2023 (América) a través de un comunicado por X (ex Twitter), donde argumentó que dañaron su dignidad. Sus dichos fueron en referencia a Constanza ‘Coti’ Romero, que en vivo en el ciclo indicó que la modelo y su hermana Wanda se ganaron un lugar en la televisión a costa de una conducta de índole sexual. A partir de entonces, se desató una gran polémica que incluyó a Ángel de Brito y su programa, LAM.

“A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”, expresó Zaira Nara en sus redes sociales el jueves.

El comunicado de Zaira Nara para anunciar su renuncia (Captura Twitter)

La decisión de la modelo, quien era parte del streaming del ciclo, fue direccionada por las declaraciones de Coti Romero, lo que desató su furia, y presuntamente, la de Marcelo Tinelli por el manejo de Zaira al dejar su puesto laboral con un comunicado.

Pero, además, Ángel de Brito en vivo en LAM (América) reveló que ante en medio de su enojo antes de renunciar, Zaira se comunicó con la empresa auspiciante del streaming para pedir que tome medidas al respecto.

“Si está esa piba ahí (por Coti) yo no vuelvo. El dueño de la marca llamó a la producción y dijo que si no la rajaban Zaira no continuaba. ¿Qué hizo la producción? Coti sigue”, manifestó el conductor.

En coincidencia con la versión de Ángel, Yanina Latorre aseguró que no se trata de la primera vez Nara pide “la cabeza de alguien”, en referencia a que es una persona que “pide condiciones que es dejar sin laburo a gente”, como habría hecho con la participación de Paula Chaves en el ciclo. En este sentido, indicó que la producción del Bailando se habría cansado de esta postura.

Zaira Nara apuntó contra LAM (Captura Twitter)

De forma inmediata a estas declaraciones, la modelo utilizó las redes sociales para apuntar directamente a LAM. “Nunca dejaría sin trabajo a alguien. Están mintiendo. Yo me bajé por lo que pasó ayer es mi límite. No pedí nada, no exigí nada. Todo eso que dicen es mentira. Es una vergüenza que sigan minimizando lo de ayer y tapándolo con mentiras”, expresó visiblemente enojada.

La tajante respuesta provocó que el conductor sostenga sus dichos en vivo. “Sí bajaste gente del programa, no te hagas la tonta porque es real, lo sabe toda la producción. Conozco a todos hace 20 años y sé que vos pediste que Alicia Barbasola y tu papá no estén en la pista cuando vos estabas ahí. ¿Tenés derecho? Sí. ¿Te lo dieron? Sí”, apuntó molesto el presentador al recordar que semanas atrás la modelo pidió que ni su familiar ni su pareja estén en el estudio.

En la misma línea de sus argumentos, aseguró que las hermanas Nara no pueden hablar de decir mentiras. “Vayan a todos los archivos”, sentenció.

El pedido de disculpas de Coti Romero

Tras el gran escándalo que derivó en la salida de Zaira Nara, el jueves por la noche en su presentación en la pista del Bailando, Coti Romero se hizo cargo de sus dichos y dejó un mensaje ante las cámaras.

“Quiero pedir disculpas de algo que pasó anoche. Quiero disculparme con Zaira, porque si bien lo que yo dije no fue mi pensamiento, simplemente me cansé de una persona, de Charlotte (Caniggia), que me venía diciendo ‘falsa’. Sin embargo, no fui yo la que la quemé. Y me venía callando un montón de cosas”, expresó la ex Gran Hermano (Telefe). Asimismo, remarcó que su comportamiento estuvo mal, ya que no piensa eso de Zaira, a quien considera “una mujer hermosa”.