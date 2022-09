La emotiva despedida de Michelle Pfeiffer a Coolio: “Fue la razón por la que Mentes peligrosas tuvo éxito”

escuchar

Este martes, a los 59 años, murió el rapero estadounidense Artis Leon Ivey Jr, conocido artísticamente como Coolio. El ganador del Grammy estaba en la casa de un amigo cuando ocurrió el hecho, y su cuerpo fue encontrado sin vida en el baño del lugar.

La actriz Michelle Pfeiffer, protagonista del film de 1995 dirigido por John N. Smith, Mentes peligrosas, para el que el rapero escribió el emblemático tema “Gangsta’s Paradise” , se mostró muy conmovida por el fallecimiento del artista y confesó estar “destrozada” por la noticia.

Coolio y Michelle Pfeiffer

“Coolio era un artista con un don”, comenzó Pfeiffer en su posteo de Instagram, al que acompañó con el video del primer single del soundtrack de la película en la que ella también actúa.

“Su vida se terminó demasiado pronto. Como muchos deben saber, tuve la fortuna de trabajar con él en Mentes peligrosas, en 1995. Ganó un Grammy por su brillante canción de la banda sonora por la que creo que el film tuvo tanto éxito. Recuerdo que era una persona encantadora. Treinta años después, todavía siento escalofríos cuando escucho ese tema. Le mando amor y luz a su familia. Rest in Power [Que descanses en poder], Artis Leon Ivey Jr.”, concluyó Michelle en su dedicatoria.

En Mentes peligrosas, Pfeiffer interpretó a LouAnne Johnson, una exmarine que empieza a trabajar como profesora en la escuela secundaria Carlmont High en Belmont, California, cuyos estudiantes provenían de hogares empobrecidos y atravesados por la violencia. A través de métodos innovadores, Johnson se gana el respeto y el cariño de la clase, aunque ella misma no puede eludir las tragedias que sobrevuelan a sus alumnos.

Michelle Pfeiffer en Mentes peligrosas 1996-98 AccuSoft Inc., All rights reserved

Si bien no recibió el aval crítico, Mentes peligrosas fue un éxito de taquilla: con un presupuesto de 23 millones, recaudó 179, y se creó una serie derivada protagonizada por Annie Potts para la cadena ABC.

Por su canción, Coolio fue nominado a dos premios Grammy: mejor grabación del año y mejor performance de rap, y obtuvo el galardón en la segunda categoría.

La muerte de Coolio

El rapero Coolio murió este martes a a los 59 años

Según informó su mánager al portal TMZ, el famoso rapero estaba en la casa de uno de sus amigos en Los Ángeles y decidió ir al baño, pero al paso de un tiempo, su amigo lo fue a buscar para saber si todo estaba bien y no obtuvo respuesta. Luego, al abrir la puerta, lo encontró tirado en el suelo y llamó al servicio de emergencias, que declaró la muerte del artista al llegar al lugar.

El artista saltó a la fama en la escena del rap de Los Ángeles en los años 90 y obtuvo gran popularidad cuando grabó “Gangsta’s Paradise”, que utilizaba como base al clásico de Stevie Wonder “Pastime Paradise” . Tras dicho éxito, la carrera de Coolio tuvo el impulso necesario como para seguir produciendo hits, si bien ninguno pudo superar a su enorme suceso para el film comandado por Pfeiffer. El rapero grabó, entre otras composiciones, “Aw, Here It Goes!” para la secuencia de apertura de Kenan & Kel, de Nickelodeon.

Artis Leon Ivey Jr. nació el 1° de agosto de 1963 en Compton, California, epicentro del rap de la costa oeste y de la la escena de finales de los 80 y los 90 conocida como gangsta rap. De hecho, su famoso hit es un exponente de ese período convulsionado en el que perdieron la vida Tupac Shakur y The Notorious B.I.G.: “Pasaron la mayor parte de sus vidas viviendo en el paraíso del gangster”, dice el estribillo del tema que tuvo tantas versiones como la paródica Amish Paradise, del comediante “Weird” Al Yankovic.

Coolio grabó su primera canción en 1987, titulada “Whatcha Gonna Do?”, y un año más tarde registró “What Makes You Dance (Force Groove)”, con Nu-Skool. En 1991 decidió unirse al grupo WC and The Maad Circle, integrado por WC, Coolio, Big Gee y DJ Crazy Toones, y también fue colaborador del álbum debut del grupo, Ain’t a Damn Thang Changed.