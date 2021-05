Fin de ciclo: Ellen DeGeneres se despedirá de su icónico talk show en 2022

Ellen DeGeneres dejará de conducir su icónico talk show cuando concluya la temporada 2021-2022, que comenzará en septiembre, según informó esta mañana la revista Variety. Al momento en que finalice el ciclo, The Ellen DeGeneres Show habrá cumplido 19 temporadas al aire.

La noticia no tomó del todo por sorpresa a la prensa norteamericana, dado que es de conocimiento público que el contrato de la presentadora vence el próximo año. Anteriormente, en 2019, ya habían circulado rumores de que DeGeneres no extendería su vínculo con la cadena CBS, pero finalmente ambas partes acordaron renovar por tres años.

El programa diurno fue uno de los máximos estándares televisivos en ese rubro en las últimas décadas e inspiró múltiples spin offs, tales como Ellen’s Game of Games, The Masked Dancer, Family Game Fight y Ellen’s Greatest Night of Giveaways.

Noticia en desarrollo

LA NACION