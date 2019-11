Flor Torrente se quebró al hablar del conflicto que mantiene su madre con Adrián Suar Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2019 • 20:56

"Tuvo mucho miedo mi mamá. Fue muy grave lo que le pasó", contó Flor Torrente esta tarde, muy conmovida, al hablar sobre la salud de su madre, Araceli González.

"Empezó con una infección que se fue extendiendo y llegó a la sangre. Estuvo internada durante diez días porque tuvieron que detectar qué bacteria tenía para saber qué medicamento darle. Está con internación domiciliaria ahora", siguió la actriz y cantante en diálogo con Hay que ver. "No hay que guardarse nada porque lo que uno se guarda, genera enfermedad. Son cosas que no resolvés y que explotan por algún lado", advirtió, en clara referencia al conflicto que González mantiene con su exmarido, Adrián Suar, por la división de bienes.

Denise Dumas, conductora del ciclo de El Nueve, quiso saber si ella consideraba que el estado de salud de su madre estaba directamente vinculado con ese tema. "Yo creo que son los años que lleva toda esta situación. Esta, y otras cosas. Nos enfermamos por las cosas que nos suceden. Por eso hay que hablar y decir lo que pasa. No puedo hablar de nada porque hay un juicio. Estamos hablando de mi familia y es un tema muy delicado. Esperemos que la Justicia cumpla. Es un juicio por lo que le corresponde a ella, algo que nunca hizo y lo hace ahora", contestó la participante del "Súper Bailando".

Flor Torrente se quebró al hablar sobre el conflicto que mantiene su madre con Adrián Suar - Fuente: YouTube 09:56

Video

Según Torrente, "quedó todo pendiente" y "nunca se hizo la división" correspondiente tras el divorcio entre González y Suar, firmado en 2004. "Nunca cobró un porcentaje de nada. Hubo muchas cosas que se hicieron mal pero no puedo hablar. Mi familia está sufriendo. Se dicen muchas cosas que no son ciertas", aseveró.

Cuando le preguntaron qué opina del comunicado que dio a conocer Suar el miércoles, la joven prefirió el silencio. Y se quebró: "No quiero hablar pero todo lo viví, nadie me contó nada, yo estaba ahí. Por eso me duele que digan cosas que no son verdad".