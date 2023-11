escuchar

En su última presentación en Bailando 2023, Lourdes Sánchez contó que junto a su pareja, el productor Chato Prada, fantasean con la posibilidad de incorporar a un tercero y confesó cuál es el “permitido” de cada uno: el de él, Pampita Ardohain, y el de ella, Luciano Castro. Este miércoles, una de las famosas que pisó la pista fue la novia del actor de Valientes, Flor Vigna, y no solo opinó sobre lo que había declarado su competidora, sino que realizó una inesperada revelación.

“Luciano es un papi chulo y todas me lo quieren chorear. Es un potro. Y encima, conocen el envase, nada más, porque por adentro es el hombre de mi vida. El otro día vino a mi show en el Luna Park, se subió al escenario y todas las mujeres gritaban: ‘¡Te amo!’”, comenzó la cantante. Y explicó: “ Eso no me da celos. Me gusta que mi hombre sea deseado, es como que me calienta ”. Entonces, Marcelo Tinelli dio su parecer: “A mí también me gusta que la mujer que esté conmigo sea deseada”.

Sin embargo, Vigna no vio con buenos ojos el comentario que la exconductora infantil hizo días atrás. “Igual, un poco sentí que Lourdes me sigue buscando. Está tremenda”, indicó, refiriéndose a la última instancia de nominación colectiva, en la que Sánchez la eligió para que abandone el programa.

Cuando el conductor le preguntó si al igual que Lourdes y Prada ella y Castro tenían “permitidos”, Vigna confesó: “Todavía no lo charlamos. En este momento yo no incluiría a un tercero y creo que él tampoco. A él le gusta la actriz de Los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence, pero no cuenta porque está lejos. Por ahí lo llevo a la fiesta del viernes, le gusta alguien y lo charlamos, medio borrachines”.

“Es algo que tiene que ser consensuando. Hace casi tres años que estamos juntos, pero me gusta pensar que voy a estar con él toda mi vida, y quizá en algún momento, puede darse. Creo que hay más posibilidades de que sea con una mujer que con un hombre, por ejemplo. Por ahí, en un par de años sentimos que hay que reinventar la pareja y lo planteamos. Me siento muy elegida por él, sé que le gusto yo. Por eso, no tendría inconveniente, en unos años, en llamar a una mujer, alguien con quien me sienta segura, que no la sienta como una rival, que sea de buen corazón ”, explicó.

Luego, junto a Jony Lazarte, Flor cautivó a todos con su propuesta de baile. En esta ocasión, el equipo eligió moverse al ritmo de un mix de música urbana, con el acompañamiento de decenas de bailarinas en la tribuna, y consiguió los aplausos de Moria Casán, Pampita y Marcelo Polino. “Para que no digan que subestimamos la pista”, lanzó Lazarte, en referencia a la excusa que puso Lourdes a la hora de nominarlos.

Como todas las noches, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito, el único en todo el estudio que no festejó la propuesta. Antes, el conductor de LAM quiso saber qué fue lo que dijo Castro sobre las declaraciones de Lourdes. “Vieron que él no mira mucha tele, entonces, llegué y le dije: ‘Tengo un chisme, Lourdes Sánchez dijo que eras su permitido’. Y me dijo: ‘Sí, fue antes de la pandemia’. Como que ella ya lo había dicho y justo él estaba en ese momento en familia y le había parecido medio desubicado que le enviara un mensaje en ese momento ”, contó Vigna.

Pero De Brito le contó otra versión: “Luciano fue el que le mandó a Lourdes el mensaje. Ya no estaba con Sabrina Rojas y todavía no estaba con vos”, intentó incomodarla. “Pero ahora está conmigo”, respondió la exprotagonista de Mi hermano es un clon. “ Lo que me dijo es que antes de la pandemia ella lo andaba tiroteando y también me contaron muchos affaires de Lourdes. Como que ella estuvo con mucha gente ”, devolvió Vigna, sin inmutarse. Y aclaró: “Es una mujer hermosa y puede hacerlo. Le quise contar un chisme, y él me terminó contando todo a mí. Trabajó con todo el mundo y sabe muchas historias”.

Pampita, entonces, quiso saber si al momento de incorporar una mujer a su pareja, Sánchez tenía chances. “Igual, es algo que podría pasar de acá a un tiempo, pero Lourdes no. Aparte, si no, hay que incorporar también al Chato, a los pibes... Además, somos muy buena vibra nosotros... Y ella parecía que también, me saludaba re eufórica y después me tiró a la yugular. Estaba todo bien con ella, pero ahora quiere darme todo el tiempo y eso no me gusta ”, fundamentó.

En total, la pareja consiguió 30 puntos, la calificación perfecta, y se aseguraron el paso a la siguiente ronda, la salsa de a tres. Para el final, Moria le preguntó qué opinaba sobre el blanqueo de la relación de su ex Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña: “Me encanta. A Nico lo quiero mucho. Y a Flor se la presenté yo para que bailaran juntos acá en el programa, porque éramos muy amigas. Me encanta que estén juntos, porque me parece que tienen mucho en común”.

