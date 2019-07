Antes del estreno de la tercera temporada, el actor explica cómo su vida cambió gracias a la ficción insignia de Netflix y qué podemos esperar de esta nueva entrega Crédito: Netflix

A partir de su estreno en 2016, Stranger Things capturó a un importante número de seguidores con sus incontables referencias a la cultura pop de los 80 -recurso que, en distintas medidas, luego usaron ficciones como Snowfall, GLOW o Pose-. Pero otro gancho de la serie fue el casting: debajo del nombre de Winona Ryder, la serie presentó a una nueva generación de actores que vio cómo su carrera profesional crecía a la velocidad del binge watching.

De ese grupo de talentos, Gaten Matarazzo fue uno de los que más rápido conquistó a los fanáticos de la serie. Con una exitosa carrera en Broadway y reconocido por su participación en obras como Les Misérables y Priscilla, Queen of the Desert, la simpatía, inocencia y picardía de Dustin hicieron que este personaje se transforme en un ícono de la ficción de los hermanos Duffer. "Para darle algo de autenticidad, es importante que todos pongamos un poco de nosotros mismos en los personajes que interpretamos", dice el actor sobre cómo construyó a Dustin, que a partir del 4 de julio vuelve a Netflix con la tercera temporada de la ficción, que tendrá un cambio respecto a las anteriores: la historia hace un salto temporal y aterriza en el verano de 1985, momento en el Eleven y compañía, ahora preadolescentes, se van a tener que enfrentar a nuevos hechos fantásticos en Hawkins.

¿Qué diferencias encontrás entre las temporadas uno y dos, y la tres de Stranger Things?

Hay un cambio de tono bastante significativo, pero sin que el corazón o la base del show cambien. Es realmente magnífico el lugar hacia el cual la historia está yendo, y hay un giro sobre el estilo y elecciones personales, que me encanta.

En la última temporada Dustin desarrolló una gran amistad con Steve ¿Vamos a ver algo más de esa dupla?

Definitivamente. Su amistad sigue y estoy especialmente emocionado porque los espectadores lo vean.

Antes del fenómeno Stranger Things, trabajaste en Broadway. ¿Cómo lográs equilibrar tu vida profesional con tu vida personal?

No me gusta la idea de pensarlo como partes separadas. "Esto es esta vida y aquello es lo otro". Todo es parte de lo mismo. Todo es mi vida. Hago mi trabajo, que sucede estar en el ojo público, pero no dejo de ser un chico normal que ama quedarse en su casa y que la mayoría de las veces lleva lo que las personas llaman 'una vida normal'. Hago muchas cosas que la mayoría de las personas no ve por tener la sensación de que siempre estoy trabajando. Pero realmente tengo mucho tiempo para ser un chico.

¿De qué manera pensás que esta serie cambió tu vida?

Básicamente, de todas las formas posibles. En cada aspecto de mi vida pública. No puedo salir de casa sin cruzarme con algún grupo de fanáticos de Stranger Things. Pero eso no es un problema para mí y agradezco que las personas amen el show. Más allá de eso, también me interesa tener una vida privada.

Contaste que cuando hiciste la audición para Dustin, el personaje todavía era un 'borrador'. Ahora frente a la tercera temporada, ¿cómo es darle vida por tanto tiempo y tener la oportunidad de crecer junto a tu personaje?

Con Dustin hay ciertas similitudes que con el tiempo se fueron desvaneciendo, pero también aparecieron cosas nuevas que, de alguna manera, reflejan mi personalidad. Pero ¿qué tenía de bueno interpretar a mi personaje? Que estaba jugando a ser yo mismo y con tantas similitudes ese juego era fácil.

La serie también fue el lugar en donde conociste a tus compañeros de Work In Progress ¿Cómo surgió la idea de tener una banda?

Es una experiencia muy divertida. La empezamos con un grupo de amigos, en donde se sumaron mis dos hermanos. Algunos de los miembros están buscando entrar a la industria musical, pero para otros de nosotros es más sobre pasarla bien. Así que saldremos de tour en agosto, hasta febrero del 2020, y veremos qué pasa.