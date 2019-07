Marcelo Tinelli felicita a Bautista Martinez Crédito: Crédito LaFlia

Cada vez falta menos para descubrir quiénes serán los ganadores de Genios de la Argentina en las categorías adultos y niños, y en la noche del viernes, se definió a los cinco finalistas que aspirarán por el premio máximo. Marcelo Tinelli inauguró entonces una emisión de ShowMatch llena de emoción en la que ocho pequeños talentos demostraron lo mejor de sí.

El encargado de romper el hielo fue Bautista Martinez, de La Rioja. El niño es uno de los mayores candidatos al premio mayor, y sorprendió no solo con su voz, sino también con su particular versión del Himno argentino, imitando las voces de Valeria Lynch y Patricia Sosa . Y ambas artistas, que forman parte del jurado, no podían más que reírse de la divertida interpretación del pequeño. Luego, él cantó "El tren del cielo", y se llevó el aplauso del jurado.

En segundo lugar llegó Melody Carrizo, de San Juan, que cantó "La fuerza del engaño". Calitos Milanesi, otra de las grandes promesas del certamen, emocionó luego a Tinelli y al jurado con su versión de "Zamba para olvidar". Del barrio porteño de Caballito, Belén Pilar interpretó en cuarto lugar el tema "Nunca voy a olvidarte".

Más adelante, Tinelli presentó a un joven al que bautizó como "Sandro de chiquito", y con ese pie llegó al reality Steven Orsini, un talentoso cantante de Tandil que no solo se destaca por su voz, sino también por su trabajo social. "Como yo nadie te ha amado", un verdadero clásico de Bon Jovi, fue el tema que eligió Agustina Negri para demostrar su enorme amplitud vocal.

A continuación hizo su aparición una pieza ícono del rock argentino, "Persiana americana", presentada por Facundo Domínguez, un joven de Tucumán. Y el encargado de cerrar la noche fue Lautaro Tolaba, otro excepcional pequeño artista que conmovió con su brillante interpretación de "Juana Azurduy".

Una vez que terminaron de cantar los ocho participantes, Tinelli reveló que quedarían cinco elegidos, quienes volverían a cruzarse en la final del certamen. El jurado debatió, y Patricia Sosa expresó que por unanimidad, el primero elegido era Carlos Milanesi. Luego, Lucía Galán confesó que fue muy difícil elegir al segundo finalista, y recalcó que todos los pequeños participantes tienen un gran futuro por delante, "y que pueden conseguir lo que quieran". Dicho eso, reveló que Bautista Martínez fue el segundo elegido.

A continuación tomó la palabra Joaquín Galán , y reconoció "no hay uno que no sea genial, todos son genios", anunciando que la tercera finalista era Agustina Neri. Acto seguido, Valeria Lynch comentó que por decisión unánime, la cuarta elegida era Melody Carrizo. Por último, Patricia Sosa reconoció que seleccionar al último fue muy difícil, y confeso que después de mucho debate hubo decisión, y fue Facundo Rodríguez. Con los cinco Genios de la Argentina en la recta final, solo queda un viernes para conocer al gran campeón, o campeona, del reality.