Los Frutto, una banda integrada por un padre, su hijo e hija, enamoraron al jurado Crédito: Crédito LaFlia

22 de junio de 2019 • 01:29

Llegó la segunda noche de duelos en Genios de la Argentina , y Marcelo Tinelli condujo una velada llena de talento. El conductor abrió la emisión del viernes de ShowMatch y sin demasiados preámbulos dio inicio a la gala de combates.

El primer duelo enfrentó a Gisela Lepío, de Río Gallegos, contra Barby Iriba. El conductor les preguntó si estaban nerviosas, y Gisela reconoció que hablar "no era lo suyo justamente por los nervios", mientras que Barby confesó estar muy contenta de haber llegado a esa etapa del certamen. Al momento de cantar, Lepío interpretó "One Moment in Time", mientras que la elección de su adversaria fue "Por siempre tú". En la devolución, Patricia Sosa consideró que a ambas se las vio muy dedicadas, pero que Gisela tuvo "un caudal inagotable, sos una máquina e plantarte", cuando a Barby la vio más nerviosa. Por ese motivo, su voto fue para la participante de Río Gallegos. Lucía Galán destacó que notó poco relajada no solo a Iriba, sino también a Lepío, y que si bien las sintió muy parejas, Barby se encontró en un piso superior. Por su parte, Joaquín Galán dijo que "los nervios son típicos del artista, y ustedes son artistas", y eligió a Gisela. El último voto le correspondió a Valeria Lynch, y ella coincidió con que Gisela se mostró más serena que su compañera, motivo por el que finalmente se decantó por ella a la hora de votar.

El siguiente enfrentamiento fue uno de los más importantes de la velada, porque lo protagonizó Nicolás Valdez (un contratenor que ganó mucha popularidad en su presentación) y Gabriel Delturco. Valdez le agradeció a Tinelli por las puertas que le abrió su programa, y confesó que recibió un llamado de Alemania, invitándolo a una audición que se realizará en Buenos Aires. Luego de las presentaciones, Nicolás cantó "Cuando nadie me ve", y con esa pieza se enfrentó a la versión de "Si nos dejan" propuesta por Valdez. Una vez finalizadas las canciones, Patricia elogió a los dos participantes y opinó que los estilos eran muy distintos y por eso era difícil compararlos, pero se inclinó por Gabriel. Lucía expresó que los dos "estuvieron fantásticos", pero que por su personalidad en el canto Nicolás le gustó más. Su hermano, al momento de votar, confesó que conectó mucho con Nicolás "por diferente y por talentoso". Por último, Valeria se arriesgó a dar el empate y anunció quería "que decida el bolillero". En esa instancia, Tinelli procedió a dejar el resultado en manos del azar, que definió a Gabriel como ganador.

El tercer duelo marcó el encuentro entre el grupo Inay, un trío de Formosa que cantó "El mundo", contra el Dúo Aruma, que se lució con su interpretación de "Corazón hambriento". La jurado Patricia Sosa consideró que el dúo era muy "original en el formato" y les dio su voto, una opinión que Lucía compartió ya que Inay "no la emocionó en la interpretación". Joaquín simplemente expresó que Agustín y Julieta de Aruma eran más originales, y por ese motivo les dio el tercer voto, llevándolos directamente a la siguiente instancia del reality.

El trío familiar Los Frutto con la canción "Me va a extrañar", y la banda a capela Nuvox con "Hallelujah", fueron los grupos vocales cuyo duelo cerró la noche del viernes. Al momento de definir, Patricia opinó que la pieza elegida por Nuvox dejó en evidencia algunas desafinaciones, y se reconoció como fan de Los Frutto y de ese padre que cantó junto a sus hijos, motivo por el que se definió por ellos. Lucía felicitó a los dos contrincantes, pero también se decantó por los Frutto, un voto que coincidió con el de Joaquín, llevando a ese trío a las inminentes semifinales.

De esa manera y con cinco nuevos finalistas, Genios de la Argentina cerró su emisión del viernes, con el anuncio que en la próxima semana, darán inicio los duelos infantiles.