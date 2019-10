Ginette Reynal reveló por qué elige mal en el amor: "Me gustan los 'vaguitos'"

La exmodelo habló de todo durante su paso por el living de Cortá por Lozano Crédito: Instagram

28 de octubre de 2019 • 19:37

"Elijo pésimo. Me gustan los vaguitos, los cancheritos. Y me entrego entera a una relación si me enamoro. Y últimamente siempre me equivoco, me doy los dientes contra el piso", confesó Ginette Reynal este lunes, en el diván de Cortá por Lozano, al ser consultada sobre por qué esta sola.

Luego, dio más detalles sobre su manera de amar: "Soy adicta, y es una enfermedad, y creo que si entiendo y amo profundamente, el otro se va a conmover. También soy omnipotente y creo que voy a cambiar a la otra persona, y el vago es vago y no cambia. Por otro lado, soy una mujer grande ya, y las balas no penetran tan profundo. Soy resiliente, me puedo levantar y seguir, pero también soy aventurera y me gusta 'comerme' la vida", contó la ex modelo.

Reynal quedó viuda hace nueve años, cuando su marido Miguel Pando murió víctima de un cáncer, en el 2010. Hace apenas algunas semanas, se animó a contar que fue adicta. "La muerte de mi marido fue una piña tremenda y lo negué durante mucho tiempo; en lugar de encarar el duelo, tirarme en una cama a llorar y ser una viuda, me dio mucho miedo y me zambullí a en las drogas. Consumía drogas duras, no es que me fumaba un porro. Y lo pasé mal", confesó entre lágrimas.

La actriz explicó también que sus hijos la ayudaron a salir del infierno de las drogas. " Fueron mis hijos los que me rescataron; me sentaron un día y me dijeron: 'Mamá, basta'. Durante mucho tiempo creí que la montaña rusa de la vida era esa, que me estaba divirtiendo. Pero no te estás divirtiendo nada. Entonces recurrí a un amigo uruguayo, que yo sabía que había entrado en los grupos... Empecé a ir a Narcóticos Anónimos. El primer mes que entré lloré todo lo que no había llorado, me blindé, me encerré, le conté a mis hermanos. Literalmente me encerré y no salí de mi departamento durante seis meses", recordó, notablemente conmovida.