Giorgio A. Tsoukalos: mitos, conspiraciones, noticias falsas y lo que se sabe sobre la vida extraterrestre

Transformado en el divulgador sobre extraterrestres más famoso del mundo, desde hace casi quince años Giorgio Tsoukalos es una de las estrellas de History Channel gracias a su exitoso ciclo Alienígenas ancestrales y otros programas similares. Y si bien siempre se trata de una temática que siempre ha seducido a las personas, una serie de noticias en este 2023 puso el tema en el centro de escena pero también trajo desinformación: “Mi consejo para cualquiera que quiera saber más es: no creas todo lo que veas o escuches en línea. De vez en cuando, por favor, apagá tu computadora y desconectá internet”.

Fascinado desde que era un niño con los mitos antiguos, este suizo se formó con los libros de su compatriota Erich Von Däniken. Con esta premisa creó Alienígenas ancestrales cuya audiencia crece de manera sostenida desde 2009 gracias a su carisma y aspecto extravagante, que logró convertirlo en un meme. Y ahora que el Pentágono divulgó imágenes de objetos voladores no identificados y se vieron movimientos de “globos desconocidos” en los Estados Unidos, este investigador sostiene que “finalmente la Humanidad está preparada para entender que no estamos solos en el universo”.

“Lo que sucedió en las últimas semanas ha sido uno de los momentos más extraordinarios en la historia humana : ¡pero no porque haya sido evidencia de vida extraterrestre! Sino porque fueron objetos bien humanos, como un globo casero de doce dólares que fue destruido por un misil que cuesta millones... hay algo poético en eso, ¿no? Creo que fueron días increíbles porque mientras se especuló que eran extraterrestres, no cundió el pánico. Durante años me han dicho que el planeta no está listo para aceptar la idea de que no estamos solos en el universo pero... ¡no sucedió!”, reveló a LA NACIÓN en una conversación desde AlienCon, una conferencia dedicada “a los misterios inexplicados sobre la relación entre ciencia y ciencia ficción”.

"¡Aliens!" piensa Giorgio Tsoukalos mientras trata de convencer a sus invitados de que recibimos visitas de otro planeta

De acuerdo con Tsoukalos, estamos listos para un encuentro cercano del tercer tipo: “Las películas y las novelas de ficción muestran la conmoción que sucedería cuando lleguen los aliens. Sin embargo, creo que estamos listos, que ya tenemos internalizada la idea de que hay algo de nosotros que vino de afuera. Entonces, el hecho de que ahora estemos viviendo estos sucesos y que nadie se haya suicidado o desesperado, ilustra que estamos listos. Y eso es maravilloso”.

El optimismo de la estrella de History Channel es, sin dudas, encomiable: si bien no hubo pánico con las noticias de objetos no identificados tampoco hubo un recibimiento muy pacífico para los potenciales visitantes: “Bueno, si esos objetos eran efectivamente de origen extraterrestre dispararles quizá no sea la mejor idea pero si observamos la historia humana, no es nada inesperado. Atacar lo que es desconocido y nos atemoriza es un clásico humano. Tal vez sea hora de que como sociedad aprendamos a observar y escuchar antes de reaccionar. De todos modos, insisto en que estamos vivimos en tiempos muy interesantes”

“Realmente deseo de todo corazón poder estar vivo para cuando se dé el primer contacto con vida fuera de este planeta. Pienso en mi gran maestro y mentor, Erich von Däniken, que el mes que viene cumplirá 88 años. Creo que deseo que él lo pueda vivir. Por otro lado, siempre estamos hablando del primer contacto ‘oficial’, ¿no? Porque no podemos descartar que ya hayan habido visitas e intercambios pero que no se hicieron públicos. Lamentablemente, no tenemos garantía de eso”, completó.

Para el investigador hay muchos motivos para ser optimistas en que pronto viviremos un contacto con vida extraterrestre. Sin embargo, se siente algo desplazado de las iniciativas oficiales: “La ONU, por ejemplo, tiene una oficina y una embajadora para posibles contactos con alienígenas. Es una idea que me parece fascinante pero... ¿con qué criterio fue elegida? ¿Por qué no fue consultado alguien como Erich von Däniken u otra persona que haya dedicado su vida al tema? Me parece genial que se estén creando esos puesto, pero me parece raro que no se consulten a especialistas”.

A pesar de su aspecto excéntrico y sus intervenciones convertidas en memes, Tsoukalos es muy serio con algo: no le gusta la vinculación que muchas veces se hace entre las creencias en la vida extraterrestre con teorías conspirativas: “Quiero dejar en claro que vivimos en un globo. Sí, la Tierra no es plana. Las vacunas funcionan. El Covid es real. Y las pirámides no fueron construidas por extraterrestres, fueron los seres humanos quienes las hicieron. Luego podemos discutir si ese conocimiento fue estrictamente de esa civilización o si fueron otros seres que recibieron el nombre de dioses. Pero no todo lo que aparece en Internet es cierto”.

“Mi consejo para cualquiera que quiera saber más es: no creas todo lo que veas o escuches en línea. De vez en cuando, por favor, apagá tu computadora, desconectá internet y andá a ese edificio que contiene muchos libros. Se llaman bibliotecas y los libros son esas tablets de papel que nunca se quedan sin pilas. Hay muchísimos libros que no volvieron a editarse más y que sólo se encuentran allí. Su información es más valiosa que nunca. Internet puede ser un lugar de mucha información, pero también de muchas mentiras . Y hay que estar atentos a no caer en sus trampas”.

