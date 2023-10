escuchar

Una nueva noche de domingo en Got Talent Argentina, le permitió a los cuatro especialistas presenciar toda clase de números. De ese modo, Flor Peña, Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul Gani fueron testigos de grandes propuestas, y hasta de una coreo con mucha personalidad, que se llevó el anhelado botón dorado.

Uno de los primeros números de la velada, fue el de dos hermanas mellizas de quince años, llamadas Valentina y Ailén Betne, que hicieron un baile cargado de adrenalina. Ambas son alumnas de Emir, y él les dijo en la devolución: “Me gustó mucho. Sé que los nervios les jugaron en contra, porque son muy limpias, y no es que sean mis alumnas, pero no he visto pequeñas de quince años bailar con esa fuerza, la coreo fue increíble”. En su turno, La Joaqui consideró: “Me parece súper interesante cómo están tan conectadas. Sus estilos son tan diferentes, cada una tiene su identidad de baile muy marcada, y eso es súper interesante”.

Por su parte, Pintos destacó sobre las jóvenes: “Son encantadoras, pero hay talentos individuales que no trabajan tan bien en conjunto, para mí lució desordenado”, mientras Peña concluyó: “Me parecen distintamente encantadoras, tienen mucho talento, están estudiando, eso me parece fantástico, tienen fuerza y actitud, las súper felicito a las dos”.

Con una idea inspirada a partir de la leyenda del hilo rojo, que conecta a las personas desde su nacimiento, llegó al escenario Brian Cuello, quien bajo el seudónimo de “Jesús el mago”, invitó a dos personas del público para poner en práctica su truco. Y Pintos se sintió tan impresionado por la propuesta, que junto a Emir quiso dar un paso al frente y someterse a ese mismo número. Luego de la demostración, que también funcionó con esos dos jurados, Flor Peña expresó: “Tenés un gran nombre, y por lo que hemos visto, realmente estamos los cuatro muy sorpresa. Sos espectacular, te felicito”. Emir entonces destacó: “Tenés una simpleza y una seguridad, que lo hace más increíble”.

También muy sorprendida por el número de magia, La Joaqui dijo: “Me pareció espectacular que lo vincules con la leyenda del hilo rojo, es hermoso y tiene una historia cultural muy linda. Es precioso, la primer magia de amorcito que veo”. En el cierre, Pinto solo exclamó: “De lo que yo hablo en este tipo de actos, es si el truco está mejor hecho o peor hecho, pero el asunto es cómo nosotros pasamos de entender un truco, a que haya magia. Y eso tiene que ver con cómo la persona lo transmite. Y tu caballerosidad, tu estética, todo, tus trucos dejaron de ser trucos para ser magia, y lo que hiciste fue de las cosas más maravillosas que vi y experimenté”.

De Córdoba llegó el grupo Imperio Gaucho, con la intención de ejecutar un número protagonizado por bombos, boleadoras, ponchos, y una coreografía que destiló adrenalina. Al momento de calificar, Pintos destacó: “Fue emocionante. Logran transmitir una energía que me atravesó” , y Peña agregó: Debe haber sido muy difícil encontrar esta fusión y esta manera tan coordinada de hacer lo que hacen, con esa potencia, fuerza y certeza. Están haciendo lo que tiene ganas de hacer, que es alucinante”.

En ese punto, uno de los miembros del grupo se mostró muy conmovido, y reveló que uno de sus compañeros tenía a su padre en un delicado estado de salud. Ante esa historia, La Joaqui no pudo contener su emoción, y con lágrimas en sus ojos les dijo: “A mí también me pasó de tener alguien muy mal y subirme al escenario como si nada estuviera pasando, y me re transmitiste eso. Me parece muy hermoso lo que están haciendo”.

En último lugar, Abel se levantó, y sin decir nada, se acercó al botón dorado. Con mucho entusiasmo, sus compañeros de jurado lo alentaron y finalmente los cuatro al unísono, presionaron ese mecanismo lleva a Imperio Gaucho directo a la semifinal.

La nota emotiva la dio luego Lizy Tagliani. La conductora de Got Talent Argentina, se acercó al centro del escenario, y con mucha emoción contó su propia historia: “Miles de veces hice cosas riéndome, mientras por dentro estaba desgarrada por como mi mamá se la pasaba horas limpiando casas para que yo pudiera hacer lo que soñaba. Lo tengo en la sangre, ese sacrificio, espíritu, trabajo, y ese amor de la familia y de los amigos”. De ese modo y con mucha emoción, se despidió Imperio Gaucho, con un pase a la semifinal.

LA NACION