Graciela Alfano anunció que no seguirá en Socios del espectáculo: “Si incomodo a Adrián Pallares, me tengo que ir”

Este martes, Graciela Alfano sorprendió al equipo de Mañanísima en pleno aire. Mientras se dirigía al estudio desde donde sale al aire Socios del espectáculo, la panelista entró en vivo al ciclo de Ciudad Magazine e hizo algunas declaraciones inesperadas. “Vengo a despedirme porque son mis últimas dos semanas en Socios”, lanzó, dejando atónito a todo el panel.

“ Yo entré un poco de contramano acá. Me parece que (Adrián) Pallares mucha onda conmigo no tiene. Cada vez que yo cuento algo de sexo, él sufre. Me llevo divino con todos, pero no quiero hacer sufrir al conductor ”, explicó la actriz respecto a los motivos por los cuales decidió bajarse del programa a tan sólo un mes y medio de su debut.

Tras tildar al conductor de “timorato”, la exvedette aseguró que no renuncia, pero que decidió no renovar su contrato con la productora. “Yo a veces le digo diácono y se persigna. Yo vengo a colaborar con el programa, así que para que esté tranquilo me voy. Mi contrato termina a fin de mes y no lo renovamos, pero todo divino. Hay que tener inteligencia. Yo puedo ser una genia, pero si no sirvo al proyecto, si pongo nervioso al conductor, me tengo que ir a otro lado ”, reflexionó sin rencores.

“¿Te vas con Ángel [De Brito, conductor de LAM en América TV]?”, preguntó Carmen Barbieri descolocando a su amiga. Casi sin poder disimular, Alfano dio a entender que su pase a América es inminente. “¿Qué me estás diciendo? No sé, habría que preguntarle a Ángel, él decide”, respondió con cierto misterio. “¿Dónde te sentiste más cómoda, en LAM o en Socios?”, inquirió Pampito Perello Aciar. “ Yo cómoda me siento en todos lados, pero acá es como que no tengo participación porque no les importa. Ángel tiene como más criterio de show ”, señaló.

Mientras advirtió que se lleva bien con todo el equipo, la rubia dio algunos ejemplos de lo que ocurre en vivo cada mañana. “Yo soy muy práctica, ya hablé. Todos me adoran, pero el que conduce es el conductor, si lo pones incómodo… Él no me dijo nada, pero yo lo veo. Un día se persignó y yo dije: ‘¿Pero qué soy, Satanás redivivo?’ Además yo soy educada, a veces siento como un destrato, que te miran por arriba porque están tan incómodos, entonces yo dije: ‘Ya está’. Yo podría calentar asiento como cualquiera, me siento, cobro y ya está, pero no da ”, expresó.

“Las cosas empiezan y terminan en el espectáculo (…). Uno se tiene que ir contento, tranquilo, entenderlo al otro, ponerse en el zapato del otro. Si el otro tiene miedo, inseguridad...”, remató al tiempo que aclaró que con Rodrigo Lussich se lleva bien, aunque “tiene sus tempos”.

Alfano-Pallares: cara a cara

Tras dar la primicia en el ciclo de Carmen, Graciela Alfano habló en su programa. Ante una notable molestia por parte de los conductores por haber hablado del tema en otro lugar, la panelista explicó: “ Fui a visitar a Carmen porque estamos preparando una obra de teatro para el verano y en el medio surgió esto. Hay que sacarse las cosas para afuera. Soy una persona espontánea y me pareció que era un buen momento para contarlo. Fue una decisión que tomé ahora ”.

Lejos de achicarse, la actriz le dijo en la cara a Adrián Pallares el motivo por el cual tomó esta decisión. “Hay momentos y hay que tomar decisiones. Viste Adri que cuando empezamos el programa yo te dije: ‘¿Che, te gusto?’. Acá no hay mala onda, simplemente somos el agua y el aceite y a veces las cosas no funcionan. Cada vez que yo abro la boca vos sufrís. Cada vez que digo ‘bombacha’, vos sufrís. Uno tiene que entender que yo soy Alfano y puedo sumar mucho, pero tal vez no tengo que ver con las características del programa ”, expresó. Ante la negativa de los conductores, la rubia mantuvo su postura: “Por momentos no me miraban. Hagámonos cargo. Y no porque destratan o son mala gente, sino porque no tengo que ver con las características del programa”, insistió.

“Quiero hacer mi descargo”, dijo Pallares con tono serio. “Nosotros mientras estamos al aire estamos muy en contacto con la producción, sabiendo lo que está pasando. La verdad es que uno está muy concentrado en el programa y es un gusto tenerte acá, sos una diva y una estrella”, se justificó. “Pero vas a laburar mejor sin mí y yo voy a estar en otro programa más cómoda”, lo interrumpió Alfano.

Tras negar los dichos de la panelista, el periodista continuó con su discurso: “Esto termino siendo personalizado conmigo. Creo que hay un malentendido de arranque, alguien te dijo a vos que yo había dicho algo y no fue así. Mis compañeras saben cómo trabajo yo. Si no es una decisión que parece que me cae a mí, y yo no tengo nada que ver”, indicó molesto.

“Sí, vos tenés todo que ver con mi decisión”, advirtió Alfano mientras volvió a explicar su parecer. “No lo llevemos a lo personal, tiene que ver con la dinámica de un programa y si alguien no entra… Yo lo que siento es que no estás cómodo conmigo. Tal vez no es tu intención, pero es mi sensación, entonces me parece lo mejor que cada uno siga para su lado. Hay que tener inteligencia para que las cosas terminen bien. Noto una incomodidad, un destrato, un ninguneo”, remarcó.

Ante la insistencia de la actriz, Lussich tomó la palabra y defendió a su compañero. “Si vos tenés esta sensación de parte nuestra, lo que tenemos que hacer es pedirte disculpas. Hacer saber que no ha sido la intención y creemos que no es así, pero si vos lo sentís... Cuánta ida y venida tenés en esta carrera, sos Graciela Alfano. ¿Querés quedarte unos días todavía o querés ya irte? Porque si es un pan amargo, a resolverlo”, bromeó el conductor.

Sin embargo, sus dichos volvieron a incomodar a la panelista. “Perdón, en todo caso no te toca a vos resolverlo. Le toca a Coco (Fernández) y él me pidió que me quede hasta fin de mes”, dijo con tono serio. “No, yo soy el conductor del programa y te pregunto: ¿Te querés quedar unos días más o no?”, arremetió Lussich. “No, yo acá hablé con Coco, que es con quien firmé el contrato y me pidió que me quede hasta fin de mes y es lo que voy a hacer. Si alguien se siente mal, que hable con él”, indicó Alfano firme en su postura.