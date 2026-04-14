Coti Romero sufrió un ataque de pánico en un reality de España y preocupó a todos

Tras sus polémicos pasos por Gran Hermano 2022 (Telefe) y el Bailando 2023 (América TV), Constanza Romero redobló la apuesta y decidió desembarcar en el Viejo Continente. La correntina se sumó a La Cárcel de los Gemelos (YouTube), el innovador reality español producido por los hermanos Carlos y Daniel Ramos. Sin embargo, a solo dos días del inicio del programa, sufrió un ataque de pánico y preocupó a todos.

A solo dos días del inicio del programa, Constanza Romero sufrió un ataque de pánico y preocupó a todos Instagram

Todo comenzó cuando la joven tuvo una descompensación mientras se encontraba encerrada en su celda. Al advertir que no se sentía bien, el resto de los participantes rodeó el lugar y los gritos de desesperación no tardaron en aparecer: “¡Seguridad! ¡Ay, Dios mío! ¡Vengan! No se encuentra bien”.

Las primeras palabras de la correntina reflejaron la gravedad del cuadro: “No puedo respirar. No sé qué me pasa”. Ante esto, sus compañeros supusieron de inmediato que se trataba de un ataque de pánico e intentaron asistirla a través de las rejas mientras exigían atención médica urgente.

Coty Romero en medio de su descompensación (Foto: Captura YouTube)

El registro del momento captó la contención de los otros concursantes ante la imposibilidad de ayudarla de forma directa: “Sé fuerte. Respirá hondo. Nadie te va a hacer nada. Estoy contigo”, le aseguró una de sus amigas del reality minutos antes de que abrieran las rejas y pudiera abrazarla.

El episodio que sufrió en estas últimas horas no es un hecho aislado en su vida. En agosto de 2023, se sentó en el sillón de invitados de Intrusos (América TV), donde se refirió a sus problemas de salud mental. “Me cambió mucho la cabeza en todo y me complicó mucho. Me volví mi propia enemiga. Tenía 40 comentarios lindos y uno feo y me centraba en el feo”, reveló en relación a la fama que le dejó el reality y el hate en las redes sociales. “No podía levantarme. Hoy en día no estoy bien. Quiénes se creen ellos para condenarte o decirte como sos y juzgarte. No hay persona que no tenga más ganas de salir adelante que yo. Yo lloraba mucho en la casa, pero no se veía”, reconoció.

En diálogo con Intrusos (América TV), Coty Romero se sinceró sobre sus problemas de salud mental (Foto: Captura)

“Me da miedo no poder aguantar y no cumplir ese sueño de chiquita, me da miedo no poder disfrutar y es difícil. Mi mamá llora todo el tiempo también porque me ve así”, explicó la correntina en aquel momento, y reconoció con angustia: “Me llegué a cortar, no llegaría a decir ‘intento de suicidio’ pero me llegué a cortar para sentir alivio. Todavía se están curando las heridas, no fue hace mucho. Estoy mal, quiero volver a ser yo y recuperar mi brillo”, cerró, entre lágrimas.

Este colapso ocurrió poco tiempo después de que la ex Gran Hermano protagonizara un violento cruce con su compañera, La Falete. Todo comenzó por un reclamo de la argentina ante la falta de cortesía de la española. “¿Qué pasó? ¿Qué dijiste de mí? ¿Por qué desde que llegué no me saludaste? La educación ante todo”, lanzó Coty, dando inicio a un intercambio que escaló rápidamente.

El violento enfrentamiento entre Coty y una compañera del reality español

El enfrentamiento subió de tono hasta terminar entre gritos y con una frase contundente de la joven correntina: “A mí nadie me pasa por arriba, no me importa que seas española”.