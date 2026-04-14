Gran Hermano: quién fue eliminado en la última gala, y la entrada de Grecia Colmenares

Pasadas las diez y media de la noche, comenzó una nueva emisión de Gran Hermano. El reality aún está muy lejos de su final, sin embargo, cada nuevo eliminado le suma tensión a una casa en la que se juega muy fuerte. Y durante la noche del lunes, no solo hubo un eliminado, sino que también hizo su ingreso al show una importante actriz.

Luego de saludar al público, Santiago del Moro rompió el hielo anunciando que revelaría quién de los tres nominados, era el primero en quedar afuera de placa. Brian Sarmiento, “La Maciel” y Lola eran los nombres que estaban en la cuerda floja. Y en un clima de mucha tensión, Del Moro reveló: “Baja de placa en esta noche tan especial, y continúa en la competencia más apasionante, en la casa más famosa, quien sigue en Gran Hermano es…. ¡Maciel!”. De esa manera, Brian y Lola seguían con sólidas chances de quedar afuera del show.

Unos minutos después de las once de la noche, Santiago del Moro llamó al estudio a la escribana, para leer el nombre de quien finalmente era el eliminado. Con el sobre en mano, el conductor pidió ingresar a la casa, a través de la televisión que se encuentra en el living, para hablar con todos los participantes y anunciar al eliminado. “Ya han legado hasta acá que no es poca cosa, pero así es la competencia” exclamó Del Moro, y luego agregó: “Es rara esta noche porque hay que despedir a un jugador, pero también hay que estar con los brazos abiertos, porque esto sigue. Ahora viene el momento de la definición. Abandona la competencia, y se va de esta Generación dorada…. ¡Lola!”.

Luego de saludar entre lágrimas a sus compañeros, Lola los miró a todos y expresó: “Antes de irme quiero decirles algo. Chicos, sigan dándolo todo, fue un gusto conocerlos a todos. Obviamente voy a intentar volver, voy a dar todo para volver. Jueguen, sean ustedes mismos, y vivan esta experiencia al máximo. Jugué como pude jugar, di lo mejor de mí, tengo una vida por delante y se me viene lo mejor. Yo voy a seguir jugando desde afuera, ¡rómpanla y no se olviden de mí!”.

La entrada de Grecia

Otra de las grandes sorpresas de la noche, fue la llegada de Grecia Colmenares. “Acá la tienen, una estrella de telenovelas. Muy amada por el público, ¡fuerte el aplauso!” exclamó Del Moro a medida que la actriz ingresaba al estudio, al encuentro con el conductor. Con gran entusiasmo, la intérprete comentó: “Gracias Argentina, después de catorce años piso el mismo estudio de Manuela!”. Y luego de un abrazo, Santiago envió a Grecia al reality.

Con los participantes expectantes con respecto a alguna novedad, todos se reunieron en el jardín por pedido de Santiago, a la espera de ver quién se asomaba por la puerta. Y en medio de una profunda incertidumbre que atravesaba a todos los hermanitos, en una pantalla se proyectó un breve recorrido de la intérprete venezolana, para que luego se abrieran las puertas y apareciera Colmenares.

Grecia Colmenares en Gran Hermano: Generación Dorada Prensa Telefe

Los jugadores se mostraron muy sorprendidos, y mientras algunos de ellos la reconocían, otros no podían evitar una expresión de curiosidad al desconocer la trayectoria de la actriz. Grecia fue muy amable, saludó a todos y puso el acento en la importancia de conocer el corazón de sus nuevos compañeros.

Mientras recorría la casa, Grecia dijo: “Quiero compartir, quiero disfrutarlo. La realidad supera la ficción, la ficción es la telenovela, pero esto es la vida misma, y si nos peleamos no importa”. Finalmente y entre risas, Colmenares le dijo a Gran Hermano: “Espero portarme bien y si me porto mal, me llamás”.