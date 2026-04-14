En una temporada atravesada por el caos, las críticas y varios momentos polémicos, Gran Hermano Generación Dorada busca reinventarse para sostener la atención del público. Luego de la inesperada salida de Andrea del Boca, quien debió abandonar la casa tras una caída que le provocó una lesión con secuelas en su dentadura, la producción del reality de Telefe decidió apostar por un giro fuerte en la dinámica del programa. Así, recurrió a una incorporación internacional que promete dar que hablar: la llegada de Grecia Colmenares.

Grecia Colmenares antes de entrar a la casa de Gran Hermano (Foto: Captura de video)

La artista venezolana Grecia Colmenares, recordada por sus protagónicos en telenovelas como Topacio y Chiquititas, y con experiencia en realities como Grande Fratello, fue la elegida para ocupar el lugar de Del Boca. La decisión no tardó en generar sorpresa y opiniones cruzadas, especialmente porque la actriz lleva años alejada de la televisión argentina, más allá de su paso por Bailando por un sueño en 2012.

Grecia Colmenares entró en reemplazo de Andrea Del Boca en Gran Hermano

Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a la casa de Gran Hermano

El lunes por la noche, apenas unos minutos transcurridos de la eliminación de Lola Tomaszeuski en el duelo frente a Brian Sarmiento, Santiago del Moro sorprendió al anunciar el ingreso de una nueva participante. Grecia Colmenares apareció en el estudio con una mezcla de emoción y nervios, y enseguida dejó en claro lo que significaba este momento para ella: “Gracias Argentina. Después de 14 años piso el mismo estudio de Manuela”, expresó, en alusión a uno de sus personajes más recordados.

Ya en ese clima cargado de expectativa, cuando el conductor le dio paso para ingresar a la casa, la actriz no pudo ocultar su felicidad. Con una sonrisa y visiblemente movilizada, lanzó: “Estoy feliz”. De esta manera dejó ver la intensidad de un regreso tan inesperado como significativo a la televisión argentina.

Grecia Colmenares junto a Santiago del Moro antes de entrar a la casa (Foto: Captura de video)

Como era de esperarse, el ingreso no pasó desapercibido dentro de la casa: los participantes quedaron completamente sorprendidos y la recibieron en medio de una mezcla de asombro y emoción, conscientes de que su llegada podría cambiar el rumbo del juego. Con la salida de Andrea del Boca y el desembarco de Grecia Colmenares, el reality apuesta a renovarse.