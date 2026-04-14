Andrea del Boca reapareció tras el accidente en la casa de Gran Hermano: “Mimos que todo lo curan”

La semana pasada, Andrea del Boca tuvo que abandonar de manera definitiva la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras el accidente que sufrió en la cocina luego de tropezar y caer de cara al suelo. Tras unos días de especulación y atención médica, la actriz apareció en las historias de Instagram junto a su hija y emitió un mensaje directo a uno de sus excompañeros.

Del Boca no tuvo el mejor paso en el reality, luego de las críticas de parte de los jugadores por su pasado político y la urgencia con la que salió para realizarse chequeos médicos; ahora, el accidente que le provocó una herida en su dentadura la dejó sin poder continuar con la competencia. Pese a ello, se mostró entusiasmada en participar e influir desde sus redes sociales gracias al apoyo que recibió de sus seguidores.

Andrea Del Boca reapareció tras su accidente en Gran Hermano (Fuente: Instagram/@andreadelboca)

En un reciente posteo apareció en su cama junto a su hija Anna y a su perro labrador. A pesar de que se cubrió la boca, escribió: “Mimos que todo lo curan. Estoy bien, reponiéndome. Pronto haremos un vivo”, adelantó la actriz e insistió: “Gracias por tanto amor y apoyo”.

A continuación, compartió otra foto en el mismo contexto que la primera, pero en esa ocasión reclamó: “La Andreaneta pide: Braian al 9009”, en dirección a que el público elija al exfutbolista para que sea el próximo en dejar la casa más famosa del país. “Voten, voten, voten”, reiteró.

Fuera de la casa, Andrea todavía sigue su estrategia de juego (Fuente: Instagram/@andreadelboca)

El accidente de Del Boca consistió en que ella se tropezó en la cocina y no llegó a amortiguarse con sus manos. Acto seguido, su cabeza se golpeó contra uno de los muebles y luego contra el suelo. Cuando se levantó, su boca sangraba y rápidamente sus compañeros la asistieron hasta que ingresó el personal médico. Según se dio a conocer, sufrió el desplazamiento de piezas dentales y cortes en el labio.

Debido a la velocidad con la que dejó el reality, Anna Del Boca ingresó a la casa para retirar las cosas de su madre que quedaron dentro. Esto se dio en el primer “Congelados” y tras ello, recibió críticas de parte del afuera. “Me llama la atención que la gente que hace tele ponga en duda que tengo una cucaracha en la oreja. Chicos, alguien tiene que decirme cuándo irme. En el clip se ve que estaba haciendo mi saludo triunfal y tuve que volver a entrar”, explicó más tarde desde sus redes.

Así fue el ingreso de Anna del Boca a Gran Hermano con el Congelados

De esta forma, la producción comunicó la salida de la actriz del programa, aunque todavía mantiene un contrato con el canal y se espera, o al menos existe la ilusión de parte de sus fans, de que pueda volver en algún momento bajo el formato de repechaje.

Grecia Colmenares por Andrea Del Boca

El reemplazo de Andrea Del Boca en Gran Hermano lo ocupó Grecia Colmenares, la actriz de las telenovelas, famosa en América Latina y de origen venezolano, que conquistó al público argentino desde la década de los 80.

El lunes 13 de abril apareció en el estudio con una mezcla de emoción y nervios, y enseguida dejó en claro lo que significaba este momento para ella: “Gracias Argentina. Después de 14 años piso el mismo estudio de Manuela”, expresó, en alusión a uno de sus personajes más recordados.

Grecia Colmenares entró en reemplazo de Andrea Del Boca en Gran Hermano

Ya en ese clima cargado de expectativa, cuando Santiago del Moro le dio paso para ingresar a la casa, la actriz no pudo ocultar su felicidad. Con una sonrisa y visiblemente movilizada, lanzó: “Estoy feliz”. De esta manera dejó ver la intensidad de un regreso tan inesperado como significativo para la televisión argentina.