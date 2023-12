escuchar

Faltan tan solo seis semanas para que el Bailando 2023 (América TV) termine y todas las emociones están a flor de piel. Luego de que algunos participantes denunciaran “privilegios” con ciertos compañeros, muchos consideran injustas las devoluciones del jurado, y Anabel Sánchez es una de ellas. Según trascendió, la modelo habría mencionado que el reality que conduce Marcelo Tinelli “le arruinó la carrera”.

Como el reggaeton hot dejó en la cuerda floja a Kennys Palacios, Lola Latorre y Anabel Sánchez, LAM (América TV) fue en busca de la palabra del estilista de Wanda Nara y cuando Ángel de Brito dio por finalizada la nota, la cronista lo interrumpió. “Acá me está llegando información al celular, diciéndome que después del programa se juntaron a cenar un grupo de personas”, comenzó diciendo, miró a Kennys, acotó “vos estabas” y siguió: “Anabel Sánchez dijo que este programa (el Bailando) le cag* la carrera”.

Ante el desconcierto de las angelitas por los supuestos dichos de la joven de 19 años, Palacios comentó: “Yo la verdad es que no lo escuché. O sea, yo estaba en la mesa, pero no escuche. Pero, si les parece un programa de mie*** ¿por qué no se van?”.

Anabel Sánchez junto a su bailarín, Tito Díaz, en el Bailando Capturando

Luego de la entrevista con Kennys, LAM pasó un type en donde se los vio a Anabel junto a su partner, Tito Díaz, enfurecidos por las devoluciones del jurado, algo que ellos consideraron como “injusto”. “Estoy triste, ella no se merece esto”, expresó el bailarín señalando a su compañera y siguió: “Porque tiene mucho talento, está trabajando para esto y se ve en la pista. Ella es una referente de la resiliencia y es una lástima si se va hoy porque hay mucha gente que se ve reflejada en ella y la usa como ejemplo”.

Por su parte, Pepe Ochoa le preguntó a Sánchez si se sentía reflejada en lo que acababa de decir su compañero. “Yo no digo nada porque después me matan. Yo lo estoy dando todo de mi parte con las cosas que tengo y lo que me dicen y sigo, pero hay cosas de las que no puedo hablar. Ya me quejé una vez y después me mataron”, aseguró.

El tenso cruce entre Anabel Sánchez y Ángel de Brito

Tras el reggaeton hot, en el que los integrantes del jurado le marcaron que le “faltaba sensualidad” a la performance, varios seguidores de Anabel salieron al cruce y la defendieron en las redes sociales.

“Le pusieron bajo puntaje y le pidieron que sea más hot (= vulgar). El coach respondió que Anabel tiene 18 años y más no se puede hacer con una chica de su edad. Menos mal que hay alguien criterioso dentro de esa jungla”, escribió una usuaria y de Brito no tardó en responderle, algo que generó el enojo de la concursante.

El tenso cruce entre Anabel Sánchez y Ángel de Brito (Foto: captura X)

“¿En qué mundo viven? A los 18? Se casan vírgenes?”, ironizó el conductor y Sánchez le contestó: “Jajaja, soltá Ángel, acepta que te equivocaste. Me trataron de chorra y después se lavaron las manos. 3 quilombos me armaron, de los cuales salí de ellos porque no los necesito y trate de defenderme. Generalizaste con un tw, sabiendo que en redes todo se da a malentender”.