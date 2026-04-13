Grecia Colmenares entrará a la casa de Gran Hermano tras el grave accidente que sufrió Andrea del Boca

Tras la fuerte caída que sufrió Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano, Generación dorada (Telefe), que la dejó fuera de competencia, Santiago del Moro anunció anoche que Grecia Colmenares será la encargada de reemplazarla.

“Andrea del Boca abandona por cuestiones de público conocimiento. Quien ingresa en las próximas horas a la casa más famosa... Es inminente su entrada, nadie lo esperaba”, dijo el conductor del programa antes de revelar, mediante un clip, quién sería la nueva participante.

“Grecia la rompió en Italia, en Grande Fratello, es una amante de este juego y se suma en las próximas horas", comentó del Moro, a lo que Gastón Trezeguet sumó que la actriz “es bravísima y sabe jugar”, de acuerdo a lo que vio de su paso por el reality italiano.

“La gente va a saber de mí, me va a ver, me va a escuchar, va a ver cómo soy como persona, como ser humano”, adelantó por su parte la venezolana en su video presentación.

Grecia Colmenares y Jorge Martínez, que trabajaron juntos en las novelas Amor sagrado, Manuela y María de nadie

En esas mismas imágenes, Colmenares reflexionó: “La vida depende de los ojos con los que tú la miras. Si la miras bonito, te vas a encontrar con cosas bonitas. Si no le buscas la parte buena... Para golpes, siempre, la vida tiene para muchos golpes, pero eres tú el que te tienes que levantar y salir airoso”.

Y, sobre su pasión por la actuación desde chiquita, antes de convertirse en la reina de las telenovelas, señaló: “Me acuerdo de que miraba la telenovela y ponía un espejo, ensayaba los besos desde niña. Me ponía una toalla en el cabello y actuaba. Me gusta la cosa que sale de adentro”.

Grecia Colmenares en Grande Fratello, el Gran Hermano de Italia, donde participó entre 2023 y marzo de 2024 y fue elegida varias veces como una de las compañeras favoritas

“Argentina, te amo”

A la par del anuncio de Del Moro, las últimas publicaciones de la actriz en Instagram dieron cuenta de su arribo a estas tierras, donde protagonizó producciones como María de nadie (1985), Grecia (1987), Pasiones (1988), Rebelde (1989), Romanzo (1990), Manuela (1991), Más allá del horizonte (1993), Amor sagrado (1996) y Chiquititas (1999).

“¡Qué felicidad llegar a mi país del corazón! Argentina, te amo", expresó en un posteo que acompañó con un video desde el avión. Luego compartió nuevas imágenes que la mostraban frente a un espejo, aparentemente en la habitación de un hotel, donde se mostró conmovida por su regreso. “Mi Argentina, te extrañé”, dijo.

Grecia Colmenares en Argentina

El grave accidente de Andrea del Boca en Gran Hermano

La semana pasada, Andrea del Boca tuvo que salir nuevamente de la casa de Gran Hermano, Generación dorada (Telefe) y, a diferencia de la primera vez, decidió abandonar la competencia debido a que sufrió una grave lesión en su boca y diversos golpes en el cuerpo.

Frente a las repercusiones que generaron su salida, Del Moro mostró al aire el video de la impactante caída de la actriz, donde se puede ver cómo cayó de cara al piso y, como no pudo poner sus manos para protegerse, se partió dos dientes.

Las impactantes imágenes del accidente de Andrea del Boca en Gran Hermano

“Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa”, informó entonces el conductor. Y agregó: “Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia”.

Al igual que ocurrió durante los primeros tres abandonos, la producción se encargó de buscar un reemplazo para la participante que se fue por decisión propia. En el pasado, el canal reemplazó a Daniela de Lucía con su propio reingreso luego de algunos días, a Divina Gloria con Carla “Carlota” Bigliani y a Jenny Mavinga con Tamara Paganini. Ahora, Grecia Colmenares ingresará en lugar de Andrea del Boca.