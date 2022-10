Quién es Rodolfo Valss, el referente del teatro musical que interpreta a la voz de Gran Hermano

escuchar

Omnipresente, como en 1984 de George Orwell, se trata de ese hermano mayor que todo lo ve y que dictamina enérgico. La voz de Gran Hermano es un engranaje esencial en el reality de encierro y convivencia, acaso el elemento que le da sentido a la raíz más profunda de este desafío televisado .

En esta nueva temporada del juego, que se estrenó ayer por Telefe con la conducción de Santiago del Moro, son 18 los participantes que deberán atenerse a las indicaciones de esa voz imperiosa e identificable que no es otra que la del actor y cantante Rodolfo Valss , un referente del teatro musical en nuestro país, quien formó parte de los elencos de obras como Eva, el gran musical argentino, La bella y la bestia, La novicia rebelde o Chicago.

Valss es un artista dúctil que, durante este año, recorrió el país con la pieza autobiográfica Un ritual. El mismo que, a comienzos de los ochenta, estuvo en Annie y, poco después, acompañando a Susana Giménez en La mujer del año en el Maipo. En televisión, también fue coach de Operación Triunfo, otro de los formatos en donde apeló a su sapiencia en función del juego y de los participantes aspirantes a artistas. La docencia también es lo suyo, ya que no son pocos los profesionales que se formaron con él. Acaso en Operación Triunfo haya sido el espacio donde mejor pudo desplegar cada una de sus habilidades en torno al arte.

Rodolfo Valss junto a Nacha Guevara en una escena de Eva, el gran musical argentino Gentileza Rodolfo Valss

“Que bonitinha voz tem você”, le dijo María Creuza cuando audicionó, casi de casualidad, para formar parte de A chorus line. Aunque no quedó, allí pudo ser escuchado por un asistente de Alejandro Romay que lo sumó al ensamble de El diluvio que viene, tal como contó en una entrevista con LA NACION.

Actualmente, Valss forma parte de Fábrica de Artistas, una institución de formación de características inclusivas, donde él forma parte del staff docente. Se formó en el Conservatorio de Música y se vinculó con Astor Piazzolla. Fue protagonista de mil vidas en una sola, pero siempre impulsado por esa máxima paterna que le indicó que debía hacer todo aquello que lo hiciese feliz. Acaso eso lo llevó a lucirse y destacarse ganando premios como el Konex.

Estás nominado…

La enorme carrera teatral de Rodolfo Valss lo convirtió en uno de los artistas más requeridos del género, aunque, su tono y sus inflexiones se volvieron populares cuando en el año 2001 fue convocado por Telefe para ser la voz de Gran Hermano.

Fue durante la primera temporada, con la conducción a cargo de Soledad Silveyra, cuando su voz cobró especial protagonismo. Es que se trata de la representación de ese ser que todo lo domina y al que deben rendir cuentas los participantes.

“ No me cabe dudas de que soy más reconocido por mi labor en la tele. Y eso me duele un poco. De todos modos, son dos públicos distintos… Al de la tele no le importa que vos seas un actor de teatro y a mí eso me apena, no por una cuestión de ego, no porque no me hayan venido a ver en una obra, sino porque eso significa que se han perdido la experiencia teatral, que es hermosa, por quedarse sentados en su casa viendo un reality . Por eso prefiero el reconocimiento de la gente fanática de los musicales, que podrá ser menor en cantidad, pero que es súper amorosa y demostrativa. A la mayoría no la conozco, obviamente, pero me envían mensajes muy afectivos por las redes y me tratan como si fuera su primo. Después de 40 años de trabajo me hacen sentir que soy uno de los actores de musicales más queridos y eso me llena de muchísimo orgullo”, sostuvo en su última entrevista con LA NACION.

Este año, Rodolfo Valss presentó un espectáculo musical de corte autobiográfico SANTIAGO CICHERO/AFV

La voz del reality da órdenes, plantea situaciones y es quien indica cuándo un participante debe ir al famoso “confesionario”.

La entonación de Valss, todo un profesional del juego de los matices, va de lo amoroso y contenedor a la rigurosidad imperativa. Esa es la clave de su rol. Así como lo hace, desde hace cuarenta años, en el teatro, sabe que lo suyo es decir, pero no de cualquier forma.

Su tarea en Gran Hermano no es para nada menor. Es esa voz la que impone reglas, organiza el juego y está oculta en las sombras viéndolo todo, como lo imaginó Orwell alguna vez.