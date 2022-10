Gran Hermano imparable: el 66,5% de los espectadores de la TV abierta miró el reality

escuchar

Gran Hermano (Telefe) sigue firme en sus niveles de audiencia. En su tercera emisión en el aire, el reality conducido por Santiago del Moro marcó un promedio de 20,1 puntos y escaló hasta un pico de audiencia de 21,6 puntos siendo lo más visto del miércoles y manteniendo amplia ventaja sobre el resto de la programación. Sobre el final, desde las 23.36, también midió muy bien el segmento de pocos minutos Espiando la casa (Telefe) con 17,9 puntos de promedio.

Además Gran Hermano cosechó un encendido máximo del 66,5% del share . Y, Espiando la casa escaló hasta el 66,8% del encendido total . En ambos casos, cuando ambos ciclos estaban al aire, más de la mitad del total de televidentes estaban mirando la pantalla de Telefe .

Compitiendo con Gran Hermano, que arrancó a las 21.45 y se extendió hasta las 23.36, se ubicaron los ciclos líderes de eltrece, Los 8 escalones de los dos millones, a cargo de Guido Kaczka, hizo 8,2 puntos y Canta conmigo ahora, el programa de Marcelo Tinelli, cerró su promedio en 7,3 puntos, en lo que fue el inicio de su segunda temporada . Los horarios de eltrece le juegan en contra a la versión local de All together now. El ciclo de Marcelo Tinelli, de tónica familiar , debería arrancar antes para no terminar pasada la medianoche. Paradójicamente, 8,4 puntos fue lo que midió la mejor franja de Tinelli y se dio compitiendo con Gran Hermano y no en sus minutos finales cuando no tiene al tanque de Telefe enfrente, lo cual habla de una fuga de audiencia dado el horario tardío del ciclo .

Nicole Neumann, integrantes de Los ocho escalones de los dos millones, en el prime time de eltrece captura de video

Teniendo en cuenta los números de Guido Kaczka, algo inferiores a los de la semana pasada, y los que logró Marcelo Tinelli, dentro de sus parámetros habituales aunque unas décimas por debajo, se desprende que la llegada de Gran Hermano, con cifras de rating por encima de los 20 puntos, ha generado que la televisión abierta recupere público . Con respecto de las semanas anteriores, hay más televidentes frente a las pantallas.

Lejos del prime time, desde las 13, también los números fueron muy buenos. El noticiero de la gente (Telefe), a cargo de Germán Paoloski y Milva Castellini hizo un promedio de 9 puntos, una cifra alta para su horario . Enfrente, Mediodía Noticias (eltrece), conducido por Luis Otero y Sandra Borghi, marcó 6,2 puntos de promedio, también una muy buena performance .

Si de números altos se trata, LAM (América), a cargo de Ángel de Brito y un panel de periodistas denominadas “angelitas”, escaló fuerte y lideró en su canal con un promedio de 3,6 puntos y un pico de 4,3 puntos. El buen rendimiento de este ciclo sobre farándula se desmorona cuando comienza Gran Hermano , evidentemente ambos espacios cuentan con un público que maneja los mismos intereses. Cuando, desde las 21.45, Telefe puso en el aire el exitoso reality, LAM se desplomó a 2,6 y 2 puntos, saliendo del aire a las 22.11.

También en América, Intrusos, conducido por Flor de la V, y A la tarde, animado por Karina Mazzocco, continuaron con el buen rendimiento que vienen experimentando esta semana, con 3 y 3,1 puntos de promedio respectivamente.

Bendita fue lo más visto de elnueve , con un promedio de 4,3 puntos y un máximo de 5,4 puntos. Al histórico programa conducido por Beto Casella, le sucede lo mismo que a LAM, su tramo final, ya con Gran Hermano enfrente, marcó 3,9, bajando los 5,4 del tramo anterior.

Beto Casella y Karina Mazzocco con buenos números en elnueve y América

En una televisión que pone en tensión el concepto de prime time, aunque Gran Hermano haya venido a revalidar los títulos de esa franja, lo cierto es que en la TV Pública la mejor audiencia se dio a partir de las 12 , momento en el que TV Pública Noticias Mediodía, con la conducción de Verónica Urriolabeitia y Pablo Vigna, hizo 0,6 décimas de promedio, lo más visto del canal.

El mejor número de la TV Pública fue superado, por una décima, por Editando Tele , ciclo histórico de Net TV a cargo de Luis Piñeyro, espacio que fue lo más visto de su canal. La ficción importada Avenida Brasil encabezó en Bravo TV con 0,5 décimas de promedio.

Momentos destacados

Sobre el final del programa, Santiago del Moro aclaró que la responsabilidad de lo que dicen los participantes dentro de la casa de Gran Hermano corre por cuenta de ellos , ya que, antes de ingresar, firmaron un documento donde se deja constancia de esto. El comentario del conductor fue en respuesta al malestar del Gobierno Nacional debido a que el presidente Alberto Fernández fue mencionado por un participante del reality .

Marcelo Tinelli presentó la segunda temporada del certamen Canta conmigo ahora y aclaró que las reglas serán más estrictas con respecto al primer ciclo del programa, con la eliminación, ya en el primer programa, de un participante.

En un colegio de Florencio Varela se llevó a cabo una protesta en repudio a la agresión sufrida por una docente de parte de la madre y familiares cercanos de un alumno . No es la primera vez que se registra este tipo de hechos, ayer cubiertos por El noticiero de la gente.

En LAM, Ángel de Brito y las integrantes del panel, entrevistaron a Jorge Lanata . La charla tuvo como disparador el estreno de H, lo que no se nombra, una serie documental a cargo del periodista. Además el responsable de Periodismo para todos se refirió a la actualidad del país.

Los 5 más vistos

1. Gran Hermano (Telefe) 20,1 puntos de rating

2. Espiando la casa (Telefe) 17,9 puntos

3. Telefe Noticias (Telefe) 12,6 puntos

4. Zuleyha (Telefe) 10,7 puntos

5. Amor de familia (Telefe) 9,8 puntos

Datos de Kantar Ibope Media.