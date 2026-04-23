El participante de un reality show europeo atacó a su compañera e intentó estrangularla

Un fuerte hecho de violencia tuvo lugar en un reality show europeo cuando un hombre tuvo un accionar violento en el que atacó a una de sus compañeras, la arrinconó y trató de estrangularla. El episodio ocurrió en Elita 9, un programa de la televisión serbia de convivencia del mismo estilo que Gran Hermano, en el que todos los protagonistas deben convivir encerrados en una misma casa durante determinado tiempo.

El video, que se viralizó debido a las cámaras de seguridad que abundan en la casa, mostró cómo Asmin Durdžić se montó sobre Maja Marinković, que se encontraba tendida sobre la cama, la trabó con sus piernas para que no pudiera escapar y la sujetó del cuello.

“Basta, sos una perra“, se escucha que le gritó el agresor a la víctima. El violento accionar generó la inmediata reacción de sus compañeros, que acudieron rápidamente para asistir a la mujer. Al mismo tiempo, dos miembros de seguridad privada de la producción del programa ingresaron al cuarto para separar al hombre y tratar de contener la situación.

El violento momento en que uno de los participantes atacó a su compañera

“¿Estás bien de la cabeza? ¿Sos normal? ¿Qué te pasa?”, vociferaron mientras lo retiraban de la “Casa Blanca”, como se denomina la locación de esta edición. La víctima, en tanto, se defendió: “Bebiste demasiado. Lo quiero lejos. Dejá de hacer un espectáculo. Yo valgo como mujer. Se terminó. Lo pagarás”.

Según pudo verse en grabaciones previas, la discusión había comenzado minutos antes en el mismo cuarto, cuando la conversación entre Durdžić y Marinković —que estaban juntos bajo las sábanas— subió de tono. Allí aumentó hasta una confrontación física visible en la cual el hombre se puso violento, la mujer respondió con un golpe en la boca y la situación escaló.

Tras el hecho, medios serbios informaron que el agresor fue detenido, aunque fue liberado horas más tarde. La producción de Elita 9 no emitió comunicados oficiales sobre el episodio ni explicó las medidas tomadas respecto a la seguridad o permanencia de los implicados en el programa.

El descargo del agresor junto a la víctima.

Incluso luego de que recuperara la libertad, regresó al programa y la pareja volvió a mostrarse junta en pantalla. Durante una entrevista compartida, Durdžić pidió disculpas a las familias y relató su vínculo con la víctima. La mujer, en tanto, habló sobre sus “sentimientos de celos” y dijo que no sabe si podrá perdonarlo.

“Me atacó, parecía espeluznante, después nos insultamos, me pidió disculpas, pero no sé si alguien puede aceptarlo”, afirmó.