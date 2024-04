El actor Jonathan Majors recibe una condena que lo exime de cumplir tiempo en prisión

Escuchar

Uno de los casos más resonantes de violencia en el Hollywood actual, tiene como protagonista a Jonathan Majors. El actor de 34 años, cuya carrera se encontraba en ascenso y que había logrado un suculento contrato con Marvel para interpretar al villano Kang, fue acusado por su expareja, Grace Jabbari, de acoso sexual y agresión. Y luego de un juicio que se prolongó por varios días y en los que Majors fue hallado culpable, finalmente se dio a conocer la condena que el hombre deberá enfrentar.

Jonathan Majors junto a Meagan Good Peter K. Afriyie - AP

A cuatro meses del proceso judicial en el que fue hallado culpable de los cargos en su contra, el juez Michael Gaffey resolvió que Majors deberá enfrentar una pena de 52 semanas de libertad condicional. Por otra parte, el protagonista de Lovecraft Country también deberá asistir personalmente a un programa de concientización sobre la violencia machista, y deberá continuar con sus terapias de salud mental, e informar al juez sobre sus avances . Majors tampoco podrá acercarse a Jabbari de ninguna forma. De ese modo, él logra evitar cumplir condena en prisión, una de las posibilidades que más le preocupaba. Desde luego que en caso de no cumplir con algunas de las reglas impuestas por el Juez, su libertad condicional podría ser revocada, e ir a la cárcel por un período máximo de 364 días.

El Juez Gaffey detalló que su decisión estuvo amparada en la falta de antecedentes criminales por parte de Majors, y que debido a eso es que consideró que no era necesario enviarlo a la cárcel. Por su parte, el actor se negó a brindar testimonio, aunque desde su equipo de abogados aseguraron estar conformes con la sentencia. Sin embargo, sus representantes legales anunciaron que plantearán la posibilidad de que Majors realice algunas sesiones de manera virtual, teniendo en cuenta que su trabajo podría alejarlo de Los Angeles, ciudad en la que reside y en la que debe cumplir con su rehabilitación.

Jonathan Major IMDB

El acusado se presentó a la lectura de la sentencia, acompañado de su actual pareja, la actriz Meagan Good. En la vereda opuesta, cuando la denunciante llegó al lugar, ella expresó que Majors “no está arrepentido ni acepta responsabilidad sobre lo sucedido”. Luego de darse a conocer la sentencia, Jabbari exclamó: “Él hará lo mismo una vez más. Va a lastimar a otra mujer. Este es un hombre que se considera por encima de la justicia. Yo tenía una carrera, una vida y un cuerpo, y todo eso fue dañado”. Más adelante, la mujer concluyó: “No descansaré hasta que él no deje de ser un peligro. Es alguien que se niega a aceptar la culpa y asumir su responsabilidad. No deja de ser un peligro para quienes lo rodean. He visto de frente a su furia y sé que es incapaz de controlarla”.

Su final en Marvel

Jonathan Majors como Kang the Conqueror en la película de Marvel Studios' ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA. Marvel Studios

Cuando en diciembre del año pasado, el actor fue hallado culpable, desde Marvel Studios decidieron despedirlo, a pesar de que él estaba destinado a cumplir un rol clave en el futuro de las películas y series de ese estudio. Jonathan Majors debutó en ese universo en el último episodio de la primera temporada de Loki, en donde personificó por primera vez a Kang. Ese villano luego reapareció en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, en donde ocupaba un rol central como el gran rival del héroe del título. Lejos de ser derrotado, ese film profundizaba en la historia de Kang, sus muchas encarnaciones, y la capacidad de reunirse con otras de sus versiones temporales para conformar un verdadero ejército de Kangs.

Jonathan Majors Alexandre Schneider - Getty Images South America

Los planes de Kevin Feige, director de Marvel Studios, se dirigían a presentar a Kang como la nueva gran amenaza dentro del cosmos Marvel, en un camino similar al planteado para Thanos. Pero luego de la sentencia en contra del actor y su despedido, el futuro se presenta incierto para el estudio, en un contexto de por sí desfavorable, en medio de un vertiginoso descenso de su taquilla.

Hasta el día de hoy, se desconoce si en Marvel la intención es reemplazar a Majors con otro actor que le dé vida a Kang, o si simplemente descartarán a ese personaje para presentar a una nueva amenaza, que se enfrente a la nueva encarnación de Los Vengadores.

