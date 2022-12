De jugador estratega a ser cancelado: Agustín “Frodo” Guardis, el león de Gran Hermano que terminó como suricata

escuchar

Cuando el 17 de octubre entraron los dieciocho participantes a la casa de Gran Hermano para sobrevivir a uno de los juegos más complejos que propuso alguna vez la televisión, nadie podía imaginar que rápidamente uno de ellos se iba a convertir en favorito.

Agustín Guardis, el joven de veinticinco años de la ciudad de La Plata, que se definió como “anarquista”, se presentó dentro del programa como un gran estratega. “Voy a convertirme en el mejor jugador de la historia de Gran Hermano. Si para ganar tengo que generar conflicto, lo voy a hacer. Jugar con las personas es mi juego favorito”, confesó antes de ingresar a la casa.

“Frodo”, apodo que le pusieron en las redes por el parecido con el personaje que encarnó Elijah Wood en El señor de los anillos, comenzó desde el día 1 a jugar. Un episodio lo tuvo como protagonista, involuntario, de una de las primeras polémicas de Gran Hermano. Mientras el joven dormía, Thiago Medina se acostó junto a él, en una situación muy confusa, para burlarse. Esto que podía haber sido una broma despertó la furia de los seguidores del reality que catalogaron lo sucedido como abuso. Si bien el programa le bajó el tono a la discusión hasta Amnistía Internacional se metió en el conflicto. En un tuit, aclaró: “Ayer se difundieron imágenes en las que un participante se acostó al lado de otro mientras dormía: lo tocó, besó, manoseó y se fue, junto a otros dos que miraban y se reían como si fuera un chiste. Gran Hermano se olvida de algo básico: el consentimiento. Y no, no es un chiste. Cuando dormís, no hay consentimiento”.

Agustín fue salvado de la placa y su personalidad hizo que los fanáticos se subieran a la llamada “Frodoneta”, el grupo que lo acompañaba desde afuera . Sin saberlo, además, el joven tuvo el apoyo sorpresivo de varios famosos, que se manifestaron en redes. El Duki, Bizarrap, Emilia Mernes, Coscu y hasta el Kun Agüero fueron algunos de los que lo mencionaron como su favorito. A esa altura, Frodo se había convertido en la estrella de la casa, incluso hasta el equipo inglés Leeds United se refirió al participante.

La repudiable acción de Thiago

Pero el hito que envalentonó al joven fue haber sido salvado primero con el 0,78% de votos en contra, porcentaje que lo ubicó como el menos votado en la historia del ciclo, el día que fue eliminado Juan Reverdito. A partir de allí comenzó a hablarle a sus seguidores directo a la cámara con mensajes en los que adelantaba su estrategia. “Queda inaugurada la etapa 2 y vamos a jugar cada vez más fuerte de manera limpia pero muy picante, hay que estar en todos los detalles. En las palabras, en las frases, en las formas, en cómo metemos información. Espero que sigan bancando como en la etapa 1 que salió con creces”, decía el autodenominado “león de la casa” . “Ahora ya todos saben que en la casa anda suelto el león y el que quiera enfrentarse va a tener que probar los dientes”, advirtió.

Pero ya sabemos que en Gran Hermano, de un día para el otro, la realidad de los participantes puede cambiar producto de un comentario o una mala jugada propia o ajena. Uno de los claros ejemplos es lo que pasó con Agustín. Una serie de repudiables comentarios, que se viralizaron en redes sociales, sumado a la actitud libidinosa que tuvo con Julieta, lo dejaron al borde de ser el más odiado de la casa. En una de las charlas, que capturaron los seguidores del reality, Frodo le confesó al Conejo, Maxi y Marcos: “Tengo un drive guardado por si alguna se manda algún moco conmigo, sacó la carpetita”. Así amenazó con exponer fotos íntimas de las mujeres con las que habría estado. Pero esto no fue todo, en otra conversación en la que especulaba con la posibilidad de que Lali Espósito entrara a la casa, el participante exclamó: “Le hago levantar el dedo aunque no quiera”, en referencia al expreso pedido de la producción del programa a los jugadores de levantar el pulgar, como señal consentimiento, antes de tener relaciones sexuales.

Y si algo le faltaba para quedar completamente cancelado por la audiencia fueron sus apreciaciones sobre Julieta y sus comentarios desubicados, que una y otra vez lo dejaron en off side aunque él creía estar diciendo algo que todos pensaban.

Cuando el jueves Thiago dejó a Agustín en la placa junto con Nacho, Romina, Julieta y Marcos, inconscientemente selló su destino. A los pocos minutos la frase “gracias Thiago” fue tendencia en Twitter, generada por un público que hacía días quería sacarlo de la casa. Y así fue, en una de las galas más calientes desde que comenzó Gran Hermano, Frodo quedó eliminado con el 76,47% de los votos. Aquel joven que confesó el día que entró al reality que uno de sus puntos débiles podría ser su ego, tendrá que enfrentar en las próximas horas los cuestionamientos del panel del debate, junto con el rigor de las redes sociales. “El león” cuyo propio juego lo terminó convirtiendo, según lo bautizaron sus compañeros, en una suricata.