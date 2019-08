Hernán Drago y el lado más oscuro del mundo de la moda: "Fui víctima de acoso"

Hernán Drago dio testimonio del acoso que sufrió en sus comienzos como modelo Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2019 • 19:56

Hernán Drago es uno de los modelos argentinos que más trabaja en nuestro país y en el exterior. Imagen de marcas importantes, también es conductor e hizo algunas participaciones en programas de televisión. Pero esta tarde, invitado al programa Hay que ver, reveló la cara no tan agradable del mundo de la moda y contó que fue víctima de acoso.

"Sé que trabajo en un rubro al que muchos tildan de frívolo y lleno de chantas. Y hay de todo. Una vez cuando estaba empezando, fui a una agencia y uno de los bookers me ofreció trabajo a cambio de acostarme con él", contó. "Hacía poco tiempo que había empezado a trabajar y fui a un casting. Era para hacer una campaña en Nueva York, para una marca de renombre internacional y muy bien paga. Una semana después, me llamaron de la agencia y me dijeron que estaban interesados en mí. Pero para que me eligieran, tenía que acostarme con ese booker", recordó.

Hernán Drago: denunció acoso y superó el bullying - Fuente: el nueve 03:24

Video

"Le contesté que si es el precio que había que pagar era eso, no me interesaba. Y le dije que no iba a hacer nada", indicó Drago. "Juegan con la vulnerabilidad de los chicos que recién empiezan, que están solos en Buenos Aires. Recuerdo que este booker me dijo, además, que si me dejaba más tranquilo, había chicos que ya lo habían hecho. Creo que en la agencia no estaban ni enterados de lo que hacia este tipo".

Drago celebró que ahora se pueda hablar abiertamente de temas que antes estaban vedados y hasta naturalizados dentro de los ambientes laborales: "En ese momento no lo denuncié porque era algo que pasaba. Hoy lo denunciaría públicamente y supongo que en la justicia también".

"Tiempo después me lo volví a cruzar a este hombre mientras yo estaba desfilando y él estaba en primera fila. Lo veía aplaudiéndome o bajando la cabeza. No digo quién es porque después tendría que comprobarlo y pasó hace años. Está mal, pero se estilaba y había otros personajes como este pibe. Antes no se contaba y hoy si", finalizó.