Quién ganó el Martín Fierro de Oro 2026

Los miembros de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) eligieron a Guido Kaczka para ser reconocido con el Martín Fierro de Oro. La entrega se realizó este lunes 18 de mayo en el momento cúlmine de los premios Martín Fierro 2026 en el Hotel Hilton de Buenos Aires, en una gala que dejó diferentes momentos emotivos y otros tensos.

La estatuilla que se entrega por primera vez desde 1992 es un reconocimiento honorífico a una figura o producción destacada en la televisión argentina. Se considera como “el o la mejor entre los mejores” y se dispone al final de la ceremonia, sin nominaciones previas, por lo que la expectativa siempre se mantiene en niveles altos hasta el cierre.

Guido Kaczka obtuvo el Martín Fierro de Oro Gerardo Viercovich - LA NACION

Con este premio, desde APTRA destacaron el trabajo y la trayectoria de Kaczka. Esto resultó una sorpresa para los presentes y dejó a más de uno sin palabras. Cuando el galardonado subió al escenario, emitió un emotivo discurso de agradecimiento.

“Muchas gracias. La tele es mi vida, encontré una forma de vida en la tele desde muy chiquito. Gracias a todos, me quieren mucho y lo siento. Me bancan. Gracias a El Trece. Gracias por la cantidad de programas que hacemos. Es una forma de vida y me gusta vivirla así. Ustedes me permiten vivirla de este modo, haciendo televisión, divirtiéndome”, empezó.

Al cierre, el premiado dijo: “Resulta que mi hobby es mi trabajo; hago lo que me gusta y me pagan por eso. Puedo vivir y puede vivir mi familia de eso. Eso es mucho. Por eso soy agradecido, tengo mucho más de lo que me imaginé. Prometo apoyar esto en la biblioteca y seguir trabajando un montonazo por la televisión”.