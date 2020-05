El periodista mostró su descontento con eltrece por el cachet de PPT, programa que volverá a la pantalla el 31 de este mes Crédito: La Noche de Mirtha Legrand

Este jueves, Intrusos comenzó el programa haciendo referencia a una supuesta interna en eltrece y al caso de Jorge Lanata . Al parecer, la crisis económica originada por la pandemia de coronavirus habría desatado un conflicto entre la emisora y el conductor de PPT , quien expuso la situación en su ciclo radial, Lanata sin filtro .

Mientras se refería junto a su equipo a las empresas que reducen los salarios de sus trabajadores por la cuarentena obligatoria, uno de sus panelistas quiso ejemplificar la situación y utilizó como referencia al canal. Allí fue cuando Lanata comentó: "Ni me hables de la negociación con el canal, ni me hables. Me valora poco".

Molesto con eltrece, Lanata agregó: "No lo puedo contar pero para que te des una idea, el canal nos está pagando la mitad que el año pasado". Ante la insistencia de sus panelistas para saber más sobre el tema, el conductor se arrepintió al aire y cerró el tema: "No, bueno, perdón. No voy a hablar de esto, soy un boludo".

Según pudo saber LA NACION, fuentes cercanas a Lanata confirmaron que hay diferencias importantes entre lo que ofrece eltrece y lo que el periodista considera adecuado para salir al aire. De todos modos sigue firme la fecha del 31 de este mes para su regreso a la pantalla. Vale aclarar que el ciclo esta temporada durará una hora y no entre una hora y cuarenta y cinco minutos o dos horas, como hasta aquí. Desde eltrece señalaron que la información sobre sueldos, cachets y honorarios es un tema privado y que, por esta razón, se abstienen de hacer comentarios.

En Intrusos , luego de escuchar las declaraciones de Lanata en su programa de Radio Mitre, Adrián Pallares tomó la palabra: "Él es una productora independiente. Lo que está diciendo es que para hacer su programa le van a dar la mitad de la plata que le daban el año pasado. PPT es un programa que requiere de mucho presupuesto por las notas de investigación que hacen". Jorge Rial, en tanto, comparó la situación de Lanata con la de Marcelo Tinelli: "La misma lógica la están aplicando con Marcelo. Va a tener que hacer su programa con la misma guita del año pasado a pesar de la inflación", concluyó.