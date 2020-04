El conductor de Intrusos hizo una comparación de Nicolás Cabré con el coronavirus Crédito: Captura de video

30 de abril de 2020 • 11:39

En Intrusos Jorge Rial comparó a Nicolás Cabré con el coronavirus : "Este virus tiene síntomas muy reconocibles en las pacientes que lo sufren". El conductor lo bautizó como " CABRE-19 ", haciendo una clara referencia a la pandemia y luego hizo un repaso por las relaciones amorosas del actor. " Sus víctimas son la prueba de los estragos que hace", sentenció.

Rial hizo una particular introducción antes de develar que el "virus" al que se refería era el actor: "Este virus no es inclusivo. Ataca a las mujeres, es sexista. Primero sentís un deslumbramiento y sucede en el lugar de trabajo. Ahí se incuba. El virus te empieza a seducir".

Después nombró los "síntomas" del "C-19": "Antes del virus tenés un carácter alegre, decís: '¡Ay, qué lindo! ¡Notas, notas, notas!'. Después cambiás, porque te mimetizás y decís: 'No quiero hablar con ustedes, son lo peor".

La panelista Marcela Tauro acotó: "Encima es un virus que no dura poco, siempre va para largo, por lo menos un año". Y Rial recordó la relación de Cabré con Eugenia Tobal: "Hay víctimas que quedaron mal de verdad. Ahora ella está en un momento hermoso con su familia, pero cuando tuvo el virus estaba muy afectada. Se le había ido la alegría y el brillo".

" No hay vacuna . La vacuna sería, si lo tenés en frente, correte, porque a diferencia del coronavirus no es invisible", continuó el conductor. Y luego cerró con una comparación aún más directa: "La consigna no es 'quedate en casa', porque a esta víctima la sacó dos veces de su casa. Este es el virus de la farándula, lo tenemos inoculado hace años y sigue y sigue. El virus se llama Nicolás Cabré y se cobró una nueva víctima: Laurita Fernández ".