Jorge Rial, nuevamente ausente en Intrusos: "Se quedó en casa por prescripción médica"

"Me río de los nervios porque me ven entrar a mí y ya se preguntan qué pasó", arrancó diciendo Adrián Pallares este martes, durante el comienzo de Intrusos , en clara alusión a las especulaciones que se generan cada vez que Jorge Rial se ausenta del ciclo sin "previo aviso" .

Por eso, el periodista se apuró en dar explicaciones: "Nuestro conductor está un poquito engripado, por la época del año. Le sale de la nariz esa agüita incómoda y se quedó en casa por prescripción médica. Pero está todo bien. Le mandamos un beso grande a Jorge".

Hace unos días, Rial se retiró minutos antes de salir tras sostener una discusión con su producción y fue Pallares quien tuvo que tomar su lugar. Notablemente incómodo, en esa ocasión no dio ninguna explicación acerca de la ausencia del conductor, aunque sí destacó que había muchas "noticias de último momento" que estaban afectando al equipo de Intrusos .

"Yo no me peleo con nadie. Al contrario, les agradezco que vengan todos los días. En todo caso, si me peleo, lo hago con gente de más arriba. Quería decir eso nada más", señaló el chimentero al día siguiente, al reincorporarse al ciclo de América .

El jueves, en tanto, Rial salió al aire a través de Skype, luego de que se informara que un miembro de utilería había presentado síntomas similares a los del Covid-19 y se encontraba a la espera de los resultados del hisopado para saber si se encontraba infectado a o no. "Hoy Intrusos saldrá al aire en una situación especial. Un compañero de trabajo, utilero del programa, fue internado con síntomas sospechosos de Covid-19. El resultado del hisopado se conocerá a la tarde. Por precaución, haré el programa desde mi casa", explicó en Twitter el conductor, de 58 años. Finalmente, la prueba dio negativa, para alivio de todos .