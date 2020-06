El equipo del programa que comanda Jorge Rial se encuentra más tranquilo tras darse a conocer la noticia; el conductor no estuvo al aire por prevención Crédito: Capturas

14 de junio de 2020

El jueves, por medio de su cuenta de Twitter, Jorge Rial confirmaba que un integrante del equipo de Intrusos había sido sometido al test de Covid-19 , por lo cual el porgrama iba a desarrollarse en condiciones especiales.

"Un compañero de trabajo, utilero del programa, fue internado con síntomas sospechosos. Por precaución, haré el programa desde mi casa. Como soy paciente de riesgo, se tomó esta decisión. De ser negativo el resultado, volverá todo a la normalidad. Ojalá todo sea nada más que un susto, pero es la mejor decisión en este caso. Priorizamos la salud", explicaba el periodista.

Finalmente, Adrián Pallares, quien reemplazó a Rial en el ciclo de espectáculos de América, informó en las redes que el hisopado al utilero del programa dio negativo de coronavirus, y que el joven se encuentra en muy buen estado. "Negativo en @AmericaTV. Gracias a todos los que se preocuparon. Nuestro compañero está en perfecto estado de salud . [Estamos] aliviados", escribó Pallares.

Hace unas horas, Rial también compartió la noticia en sus redes: "Nos alegra porque es un querido colaborador de @Intrusos. Gracias por la preocupación de todos y el lunes volvemos a esta rara normalidad. Sin descuidarnos y con todas las medidas del caso" , remarcó.

El jueves y viernes, el conductor salió al aire desde su casa, si bien explicó que quería ir al piso. "No era mi intención quedarme en casa, saben que no me gusta, pero no estoy ajeno a lo que sucede en el país. Pasó algo que nos tiene que hacer prender las alarmas a todos. Un compañero nuestro empezó a sentirse mal, tenía dolor de cuerpo y unas líneas de fiebre. Por lo tanto, ayer se llamó al médico y decidieron su internación para hacerle rápidamente el hisopado. Estamos esperando los resultados", comentaba el conductor el jueves, visiblemente preocupado, detallando cómo fue la reunión con el canal respecto a los pasos a seguir.

"Por precaución tuvimos muchas charlas, se ajustó el protocolo, y hasta que se tenga el resultado, mi decisión es quedarme en casa. De ser negativo volveremos a la normalidad. Les agradezco a mis compañeros y a los técnicos detrás de cámara por decidir estar ahí; cada uno fue libre de tomar su decisión. El canal es muy cuidadoso. Tenemos una cabina sanitizante, donde nos desinfectan ni bien entramos y nos toman la temperatura. En el estudio, tenemos los lugares marcados para ubicarnos y mantener la distancia. Igual, por más cuidado que tengamos, ninguno está exento", añadió.

Asimismo, Rial contó que el utilero es quien abre la pantalla del programa y quien les sirve agua al conductor y a los panelistas de manera cotidiana. "Estamos preocupados por nuestro compañero. Antes de arrancar el programa, hablamos con él y ya le había bajado la fiebre, estaba más tranquilo. Después del resultado, veremos qué protocolo sigue el canal. Si da negativo, esto va a ser una anécdota y volveré; de ser positivo, esperamos órdenes exactas para ver como sigue Intrusos ", concluía el conductor, quien ahora podrá estar nuevamente al frente de su programa.