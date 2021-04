Jorge Rial y Marina Calabró explicaron por qué ya no usan barbijos al aire en TV Nostra

La semana pasada, Jorge Rial y sus panelistas de TV Nostra, Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena, implementaron el uso de barbijos al aire.

En el ciclo de América que marcó un cambio de rumbo para el exconductor de Intrusos, la decisión del uso de tapabocas debió revertirse por una suma de factores y, en diálogo con LA NACION, tanto Rial como Calabró aludieron al tópico, y contaron qué nuevas medidas sanitarias se están tomando.

“No fue tanto la dificultad, pero sí había muchas quejas de hipoacúsicos que no podían vernos hablar. De manera particular, hice un acuerdo para tener hisopados una vez por semana y cuidados. Estábamos con una burbuja estricta y distancia. Mucha gente se quejaba de no ver los gestos, de no entender, por lo cual ahora los seguimos usando pero no al aire sino cuando salen los informes, y en los cortes”, explicó Rial.

De acuerdo a lo que le expresó el periodista a este medio, hubo “simbolismo” en la decisión primigenia, pero también influyó “el miedo”, hasta que se logró armar una mayor estructura sanitaria de la que ya se estaba implementando. “Eso nos trae tranquilidad, ahora nos vamos a hisopar todos los martes, de hecho ayer lo hicimos y dimos todos negativo”, amplió el conductor, aclarando que no hubo nada “raro o extraño” en la decisión de no usar más los barbijos al aire.

En cuanto a Calabró, la periodista manifestó que la sugerencia inicial de Rial le pareció una buena idea, y que la acompañó como parte del equipo. “Fue un gesto simbólico, Jorge aclaró que era como decir que no hay que relajarse ante la segunda ola de coronavirus. En el estudio están espaciados todos los periodistas y el equipo es mínimo para la puesta al aire”. Lo que prevaleció fue, de acuerdo a lo comunicado por Calabró, “el símbolo, el gesto”.

Sin embargo, cuando se hicieron eco de las impresiones del público a las que hizo referencia Rial al hablar con este medio, empezaron a analizar alternativas. “Se perdían ciertas partes de los diálogos, o no se entendían, se perdía el gesto, la reacción del otro, nos pasó que Jorge nos tuviera que decir al aire que se estaba riendo y correrse el barbijo”, remarcó.

“Yo sentía que la mayor parte de lo que decía no se entendía, cambié de barbijo tres veces, los transparentes se empañaban, y no había manera de que se entendiera, sobre todo al tratarse de un programa de panel. Eso fue lo que se evaluó, porque incluso desde el comienzo nunca hubo una necesidad sanitaria, porque estamos a más de dos metros, somos poquísimos en función de los metros cuadrados del estudio que es gigante”, apuntó Calabró. “Notábamos que el público se quedaba afuera, pero ahora estamos extremando los recaudos”, concluyó.