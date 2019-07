El actor habló sobre la demanda del secretario general de la CGT, y defendió la ficción Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

La ficción de Pol-ka, eltrece y TNT, El Tigre Verón, atraviesa una fuerte polémica: el sindicalista Hugo Moyano demandó al productor Adrián y al protagonista, Julio Chavez, por considerar que el unitario podría violar sus derechos patrimoniales.

"Veremos qué explicación dan, si ofrecen una rectificación, una indemnización. Lo primero que tenemos que saber es qué réditos económicos les generó esto. Para ello se utilizan mecanismos parecidos a los del plagio", expresó Daniel Llermanos, el exjuez, productor teatral y actual abogado del secretario general de la CGT y presidente del Club Atlético Independiente.

Si bien Suar prefirió llamarse a silencio, Chavez sí aludió a la demanda, en diálogo con Reynaldo Sietecase en su programa de Radio Con Vos, La inmensa minoría, donde pidió disculpas, pero al mismo tiempo defendió la ficción y su proceso creativo como intérprete.

"Lo lamento enormemente, ante todo. Si la cuestión es haber herido la susceptibilidad de cualquiera, ante todo disculpas. Es como ver que un espectador se levanta en la mitad de una función y abandona la sala; yo lo primero que pienso es 'lo lamento en el alma, no es mi intención'. Eso ante todo", comenzó diciendo Chávez, para luego explayarse sobre todo lo que implica gestar un proyecto de ficción.

"Es un diálogo de dos espacios diferentes, que se ven obligados a dialogar. Yo lo hago desde el espacio de la ficción, desde el arte, que es el espacio que he elegido. Todos los otros espacios que puedan llegar a tener opinión o pensamiento, van a dialogar desde su espacio. Yo no soy quien para callar a nadie. De hecho, yo tengo una labor en la que he expresado, en la ficción, una construcción que es el Tigre Verón. Lo sostengo a muerte al Tigre Verón, es un caudillo, a mí me gusta ese arquetipo. No es Moyano, es el Tigre Verón", aclaró, añadiendo que no se hubiese incorporado al unitario de eltrece si hubiera notado que se tomaba como referente a una persona real.

Julio Chávez como el Tigre Verón Crédito: Prensa eltrece

"Si me hubiesen llamado para hacer la vida de cualquier sindicalista con identidad, yo no lo hago, yo no hago ficciones ni que demanden ni que condenan ni que elijan a una persona para que digan 'hablo de él', y por eso me he ocupado de que no haya ningún tipo de guiño. Pero es un sindicalista, entonces hay elementos arquetípicos del relato. Yo no cuento la la historia de un sindicalista corrupto, cuento la historia de un cacique defensor de su tribu que intenta mantener su poder jugando juegos dentro de un sistema corrupto", aseveró.

Asimismo, Chavez distanció a su personaje de Moyano de manera muy directa: "Al Tigre Verón le pasan cosas terribles, que no es el caso de este señor; esto es una ficción, yo soy un intérprete que le da vida y humanidad desde mi criterio e ideología: yo no soy actor para criticar al ser humano, yo estoy contando cuentos y este cuento es el Tigre Verón", subrayó.

Por último, el actor contó que no está habituado a las demandas, pero que al momento de presentarse y cruzarse con Moyano, va a seguir defendiendo al programa y a su personaje central. "No estoy acostumbrado a estas situaciones, ahora interviene el espacio de la Justicia", concluyó.

En diálogo con LA NACION, Llermanos habló sobre la reacción de su representado al ver la ficción. "Lo que él me dijo es algo reservado, pero quiere que registre el impacto que genera esto en la familia, el bullying que pueden sufrir sus hijos y nietos. Esto genera violencia, como las fake news. La serie también contribuye a generar violencia y sabemos que los locos también existen", aseveró, y remarcó que Polka debió pedir "autorización de la familia", porque "ese Tigre Verón es Moyano deformado. Un Moyano absolutamente mafioso", expresó.