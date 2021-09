La 1-5 /18: Bruno y un momento muy especial con su padre

Bruno (Gonzalo Heredia) cada vez afianza más su lugar en el barrio, aunque eso le signifique despedirse de algunos afectos. Luego de una fuerte discusión familiar, él recibe a Gina (Ángela Leiva), quien le dice: “El viejo siempre te extrañó, y yo me daba cuenta, y me moría de celos”. Bruno se emociona con esas palabras, sin embargo, su hermana le advierte que no debe provocarle ningún disgusto don Luis (Patricio Contreras).

Por otra parte, la novia de Bruno le asegura que ya no puede vivir más en el barrio, porque ahí no se siente segura. Frente a esa situación, él decide despedirla y la acompaña a que se tome un micro, para que vuelva a su hogar. Una vez concluido ese paso, Bruno va a visitar a su padre, y mediante un emotivo abrazo, ambos dejan atrás las diferencias del pasado.

Mientras tanto, Rita (Lali González) se acerca cada vez más a Matías (Balthazar Murillo) y en consecuencia, a su padre Sebastián (Luciano Cáceres). Matías se escapa al barrio para ver una batalla de free style, y eso provoca un fuerte enojo con su madre, que deriva en que ella protagonice un momento de mucha tensión.

Sin embargo, Sebastián procura que esa tensión familiar no llegue a mayores, y muy contento sobre cómo Rita cuida del adolescente, decide proponerle que vaya a trabajar a su casa durante dos semanas, para colaborar con las tareas domésticas. Ella se emociona profundamente porque eso implica estar más cerca de ese hijo al que no pudo criar. Pero el que no está nada contento con esa situación es Lautaro (Nico García), que ve con muy malos ojos el vínculo que parece nacer entre su esposa y el médico.

Muy concentrado en sus tareas lejos del barrio, el padre Lorenzo (Esteban Lamothe) no cree que sea una posibilidad regresar a ese lugar. Por ese motivo, se sorprende cuando recibe la visita de Lola (Agustina Cherri), quien no se resigna a perderlo frente las tareas que el barrio requiere. Pero ante la posibilidad de Lorenzo haciendo una gran carrera que podría llevarlo al Vaticano, ella prefiere no decirle nada.

Sin ayuda de nadie, Lola decide llevar adelante las tareas de reconstrucción del galpón, aunque eso le signifique enfrentarse a algunos de los delincuentes que tienen planes muy distintos para ese lugar.